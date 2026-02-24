В то же время президент Украины признает, что бороться за нее трудно. Об этом он сообщил в интервью ARD.
Смотрите также Зеленский коротко обратился к Путину
Как сейчас Зеленский говорит о победе?
Журналист заметил, что Владимир Зеленский якобы больше не говорит о победе. Президент ответил, что это не так, однако оценивает ситуацию реалистично, учитывая возможности Украины и партнеров.
Зеленский отказался подробно комментировать ожидания от союзников или их невыполненные обещания. Кроме того, добавил, что в Украине также есть внутренние проблемы и вопросы.
Президент подчеркнул, что Россия имеет целью уничтожить независимую Украину, а победа пока – это прежде всего выживание страны.
Они (россияне – 24 Канал) нас не побеждают, и я не думаю, что мы проиграем. Я считаю этот намек ложью. Мы нигде не проигрываем, ни на поле боя, ни геополитически. Это их нарратив,
– объяснил Зеленский.
Лидер Украины убежден, что все украинские территории в конце концов будут освобождены. Главное не делать шагов с необратимыми для государства последствиями, добавил Зеленский.
Шаги к завершению войны в Украине
В четвертую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину, Китай призвал стороны к диалогу, чтобы достичь мира. В МИД КНР заявили, что поддерживают политическое урегулирование.
В то же время, по данным CNN, Зеленский настаивает, чтобы гарантии безопасности ратифицировал Конгресс США. Он также готов рассмотреть замораживание войны при определенном условии.
В издании утверждают, что Дональд Трамп хочет организовать масштабную церемонию подписания мирного соглашения между Украиной и Россией.