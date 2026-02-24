В то же время президент Украины признает, что бороться за нее трудно. Об этом он сообщил в интервью ARD.

Смотрите также Зеленский коротко обратился к Путину

Как сейчас Зеленский говорит о победе?

Журналист заметил, что Владимир Зеленский якобы больше не говорит о победе. Президент ответил, что это не так, однако оценивает ситуацию реалистично, учитывая возможности Украины и партнеров.

Зеленский отказался подробно комментировать ожидания от союзников или их невыполненные обещания. Кроме того, добавил, что в Украине также есть внутренние проблемы и вопросы.

Президент подчеркнул, что Россия имеет целью уничтожить независимую Украину, а победа пока – это прежде всего выживание страны.

Они (россияне – 24 Канал) нас не побеждают, и я не думаю, что мы проиграем. Я считаю этот намек ложью. Мы нигде не проигрываем, ни на поле боя, ни геополитически. Это их нарратив,

– объяснил Зеленский.

Лидер Украины убежден, что все украинские территории в конце концов будут освобождены. Главное не делать шагов с необратимыми для государства последствиями, добавил Зеленский.

Шаги к завершению войны в Украине