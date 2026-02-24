По мнению Трампа, церемония бы подчеркнула его роль в завершении войны. Об этом пишет CNN.

Что планирует Трамп относительно подписания мирного соглашения?

Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы Украина и Россия подписали мирное соглашение с Штатами и европейскими странами. Это предоставило бы гарантии безопасности сразу.

Как отмечает издание, Трамп планирует организовать масштабную и грандиозную церемонию вокруг подписания, которая ознаменует окончание войны.

И все же Зеленский настаивает на том, чтобы гарантии безопасности сначала были согласованными и ратифицированными Конгрессом США. По его мнению, это придаст уверенности в союзниках в будущем. Особенно это важно для народа, ведь его неоднократно подводили в прошлом.

Россия хочет просто вывести нашу армию. Мы не можем быть такими, простите, глупыми ребятами. Мы не дети. Мы прошли через эту войну в течение всех этих лет, и поэтому мы просто, мы не можем дать им страну на тарелке,

– заявил Зеленский.

Президент Украины заявил, что готов заморозить войну на нынешней линии фронта. Но при условии, что украинские войска останутся в районах восточной части Донецкой области.

Что известно о мирных переговорах?