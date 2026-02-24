Представительница МИД России Мария Захарова сделала заявления на брифинге 23 февраля.

Читайте также План войны Украины: Федоров назвал три конкретных шага

Что сказала Захарова о полномасштабном вторжении?

Захарова заявила, что все поставленные цели "СВО" будут достигнуты. Также она отметила, что мир возможен только "при условии устранения первопричин конфликта" и с учетом интересов России.

Своевременность и обоснованность принятого в 2022 году российским руководством решения о начале СВО подтверждается непрерывным сползанием подконтрольных киевскому режиму территорий в настоящее нацистское мракобесие,

– заявила Захарова.

Кроме этого она отметила, что вторжение было "своевременным и обоснованным". А действия России не являются нарушением Будапештского меморандума, а просто "самообороной" и основываются на положениях Устава ООН.

Она объяснила, что меморандум был подписан в 1994 году Россией, Украиной и Британией. Он должен гарантировать безопасность украинцам, однако якобы не заставляет Россию насильно удерживать части территории Украины.

Захарова цинично заявила, что территориальную целостность Украина потеряла еще до вторжения России. А именно "агрессивный национализм привел к распаду страны".

Украиной, по ее мнению, была развернута "масштабная антироссийская пропагандистская операция", которая имела целью убедить весь мир в том, что все, кто считает себя частью России, не имеют права на сохранение своей идентичности.

Что известно о мирных переговорах с Россией?