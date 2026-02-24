Представительница МИД России Мария Захарова сделала заявления на брифинге 23 февраля.
Что сказала Захарова о полномасштабном вторжении?
Захарова заявила, что все поставленные цели "СВО" будут достигнуты. Также она отметила, что мир возможен только "при условии устранения первопричин конфликта" и с учетом интересов России.
Своевременность и обоснованность принятого в 2022 году российским руководством решения о начале СВО подтверждается непрерывным сползанием подконтрольных киевскому режиму территорий в настоящее нацистское мракобесие,
– заявила Захарова.
Кроме этого она отметила, что вторжение было "своевременным и обоснованным". А действия России не являются нарушением Будапештского меморандума, а просто "самообороной" и основываются на положениях Устава ООН.
Она объяснила, что меморандум был подписан в 1994 году Россией, Украиной и Британией. Он должен гарантировать безопасность украинцам, однако якобы не заставляет Россию насильно удерживать части территории Украины.
Захарова цинично заявила, что территориальную целостность Украина потеряла еще до вторжения России. А именно "агрессивный национализм привел к распаду страны".
Украиной, по ее мнению, была развернута "масштабная антироссийская пропагандистская операция", которая имела целью убедить весь мир в том, что все, кто считает себя частью России, не имеют права на сохранение своей идентичности.
Что известно о мирных переговорах с Россией?
Россия постоянно выдвигает новые требования на переговорах, давит на Украину и пытается заставить ее уступать. Передача Донецкой области без боя была бы нарушением Конституции и создала бы плацдарм для дальнейшей агрессии. По мнению руководителя аналитического отдела центра контент-анализа Сергея Стуканова, переговоры используются как инструмент давления, а реальные цели Кремля отличаются от публичных заявлений.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что трехсторонние переговоры с Россией и США пока не дали прорыва, а главным препятствием остаются конкретные гарантии безопасности на случай нового вторжения.
По его словам, заверения о том, что Москва "не начнет новую войну", недостаточны – украинцы ожидают четких механизмов действий союзников в случае повторного нападения. Гарантии должны быть предварительно согласованы и ратифицированы Конгрессом США, чтобы обеспечить реальную надежность поддержки.