Представниця МЗС Росії Марія Захарова зробила заяви на брифінгу 23 лютого.

Що сказала Захарова про повномасштабне вторгнення?

Захарова заявила, що всі поставлені цілі "СВО" будуть досягнені. Також вона наголосила, що мир можливий лише "за умови усунення першопричин конфлікту" і з врахуванням інтересів Росії.

Своєчасність та обґрунтованість прийнятого у 2022 році російським керівництвом рішення про початок СВО підтверджується безперервним сповзанням підконтрольних київському режиму територій у справжнє нацистське мракобісся,

– заявила Захарова.

Окрім цього, вона зауважила, що вторгнення було "своєчасним та обґрунтованим". А дії Росії не є порушенням Будапештського меморандуму, а просто "самообороною" й ґрунтуються на підставі положень Статуту ООН.

Вона пояснила, що меморандум був підписаний у 1994 році Росією, Україною та Британією. Він мав би гарантувати безпеку українцям, однак нібито не змушує Росію насильно утримувати частини території України.

Захарова цинічно заявила, що територіальну цілісність Україна втратила ще до вторгнення Росії. А саме "агресивний націоналізм призвів до розпаду країни".

Україна, на її думку, розгорнула "масштабну антиросійську пропагандистську операцію", яка мала на меті переконати весь світ у тому, що всі, хто вважає себе частиною Росії, не мають права на збереження своєї ідентичності.

Що відомо про мирні переговори з Росією?