Керівник аналітичного відділу центру контент-аналізу Сергій Стуканов пояснив 24 Каналу, що Росія свідомо використовує переговорний процес як інструмент тиску, кінцевою метою якого є капітуляція України.

Мир чи пастка: чи втягнуть Україну в нескінченні поступки?

Росія кидає на Україну всі наявні військові ресурси – штурми, дрони, ракети, артилерію – але так і не змогла повністю захопити Донецьку область, яку Україна перетворила на потужний укріплений район. Не досягнувши цього силою на полі бою, Москва тепер вимагає того самого за столом переговорів.

Американські перемовники на чолі зі Стівом Віткоффом схиляються до російської версії та тиснуть на Київ, що грає на руку Росії, яка століттями відточувала тактику поступового вибивання поступок.

Росія подає кожну свою вимогу як останню і вирішальну – мовляв, погодьтеся на це, і мир підписаний. Але щойно Україна поступиться, одразу з'являються нові вимоги – щодо мови, церкви, розміщення військ – які подаються як дрібниці на фоні вже погодженого "головного". Так Росія крок за кроком затягує Україну у пастку нескінченних поступок,

– пояснив Стуканов.

Нові вимоги Росії неминуче продовжуватимуться – і зрештою справа повернеться до розширеного плану, який, попри американське "авторство", був написаний у Москві.

Чи справді позиція Києва сьогодні сильніша, ніж у 2025 році?

Віддавши укріплений район на Донеччині, Україна відкриє росіянам плацдарм для подальшого наступу на Дніпропетровську, Запорізьку чи Харківську області. Розмови про референдум щодо територій також викликають питання щодо конституційності, адже президент не може його просто оголосити за власною ініціативою.

Зеленський хоче винести територіальне питання на референдум, щоб розмити власну відповідальність за непопулярне рішення. Однак за Конституцією президент не може просто оголосити референдум – для цього потрібно щонайменше 3 мільйони підписів громадян з не менш ніж двох третин областей. Тож заяви про можливий референдум наразі не мають законних підстав,

– сказав Стуканов.

Публічні вимоги Росії ніколи не відповідають її реальним цілям. Тому Україна не має ступати на цей шлях навіть на крок, а натомість продовжувати лінію 2025 року: демонструвати конструктив, брати участь у переговорах, але чітко відстоювати свою позицію.

Минулого року було незрозуміло, на які кошти воювати, США погрожували зупинити допомогу, а Європа вагалася. Сьогодні ж Європа виділила 90 мільярдів євро на два роки, а США продають озброєння для України за європейські гроші – фінансова основа для продовження боротьби є.

"Наше озброєння суттєво розвивається – ми вже б'ємо вглиб території Росії, знищуємо заводи з виробництва балістики та нафтопереробні підприємства. Додатково тиснуть на Москву падіння цін на нафту і посилення санкцій. Тому наша ситуація, на мою думку, краща, ніж рік тому", – наголосив Стуканов.

Важливо! Генерал-лейтенант США у відставці Бен Годжес припустив, що адміністрація Дональда Трампа чинить більший тиск на Україну, ніж на Росію, оскільки між Вашингтоном і Москвою можуть існувати певні домовленості, про які, ймовірно, стане відомо до 4 липня.

Що ще відомо про вимоги Росії щодо миру?