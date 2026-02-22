Про це 24 Каналу розповів генерал-лейтенант США у відставці Бен Годжес, наголосивши, який підхід щодо переговорів у адміністрації Дональда Трампа. Він припустив, чи влаштують українців імовірні домовленості між США та Росією.

Чи зупиняться росіяни на захопленні усього Донбасу?

Годжес зазначив, що росіяни не мають жодного інтересу реально домовлятися щодо мирного результату, який не передбачає, що Україна фактично погодиться на всі їхні вимоги.

Підхід адміністрації Трампа такий, що вона чинить тиск на Україну, а не на росіян. Тому дуже шкідливо, коли чи президент США, чи Стів Віткофф, чи хтось інший кажуть: "Ми вже на 95% готові, окрім найважливішої частини". Я вважаю, що це не допомагає,

– зауважив він.

Генерал-лейтенант США у відставці зазначив, що питання територій, зокрема Донбасу, можна розв'язати. Росія, на його думку, могла б визнати її суверенною територією України.

"Однак я зараз перебуваю не в окопі під Покровськом чи у квартирі під атаками "Шахедів", тож це можуть вирішувати лише українці. Але ваш президент, керівництво України, український народ, кожен українець, з яким я спілкуюсь, відповідає: "Ні, навіть не думайте", – підкреслив Годжес.

Варто знати. Reuters повідомляє, що США та Україна розглядають можливість укладення мирної угоди з Росією у березні 2026 року. Однак не можна виключати, що терміни можуть змінитися через те, що не досягнуті домовленості щодо територіального питання. Також планується проведення всеукраїнського референдуму, на який можуть винести мирну угоду. Він може відбутися разом із загальнонаціональними виборами у травні.

Водночас ніхто, незалежно від того, що каже адміністрація США, не вірить, що Росія задовольниться лише останнім шматком Донбасу та заспокоїться. Вона, на його думку, не погодиться на припинення вогню або не дотримуватиметься його.

Росіяни самі говорять про те, що Донбас – це не фінальна мета Кремля. Тому із заяв Путіна, Лаврова, Медведєва, Дмитрієва зрозуміло, що вони ні в чому не відступили, а президент США, на думку генерал-лейтенанта у відставці, імовірно, живе у власній реальності, яка прив'язана до бізнес-угод, що вже укладені між американцями та росіянами.

Мені здається, вже є домовленості, і ці документи оприлюднять після того, як, на їхню думку, буде якась угода цього літа. Саме тому президент тисне, щоб усе було готове до червня 2026 року, щоб подати величезні бізнес-угоди 4 липня, до Дня незалежності США,

– припустив Бен Годжес.

Проте, за його словами, це, імовірно, не підтримують ані українці, ані європейці, ані більшість американців.

Що відомо про хід мирних переговорів?