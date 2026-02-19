Цікаво, що нові хижацькі заяви окупантів пролунали на тлі мирних перемовин у Женеві. Аналіз російських заяв зробили в Інституті вивчення війни.

Чого хочуть росіяни?

17 лютого російське посольство в Бельгії заявило: Москва вимагатиме від НАТО юридичного закріплення положення про нерозширення Альянсу. Це "дипломати" розповіли газеті "Известия".

Російські офіційні особи дали зрозуміти, що Росія не задовольниться лише територіальними поступками, і підтвердили прихильність до початкових воєнних цілей Росії, які включають розпад альянсу НАТО,

– мовиться в статті.

В грудні 2021 року Росія створила "проєкт договору" про нерозширення НАТО.

"Ці ультиматуми призвели до руйнування нинішнього альянсу НАТО, вимагаючи від НАТО припинити розгортання військ або систем озброєння в державах-членах, які приєдналися до НАТО після 1997 року. Ці ультиматуми також мали на меті змусити Захід відмовитися від політики відкритих дверей, виключити розширення на схід і відмовитися від партнерства на східному фланзі НАТО, включаючи Україну", – пояснили в ISW.

Тобто Росія продовжує наполягати на тому, що було і до війни. А повторення цих "початкових" вимог зараз, під час переговорів, подає Заходу дуже чіткий сигнал: Захід має врахувати всі вимоги Росії. Інакше вона буде не задоволена угодою, навіть якщо отримає весь Донбас.

Окрім цього речниця російського МЗС Марія Захарова днями згадувала горезвісний "дух Анкориджа" або "домовленості на Алясці".

Зверніть увагу! Офіційно на Алясці не укладали угод, а Кремль не коментує, до чого дійшли під час саміту. Володимир Зеленський на Мюнхенській конференції так іронічно зауважив про цей "дух": "Ми всі можемо тільки здогадуватись, що саме вони мають на увазі". Політолог Олег Саакян в ефірі 24 Каналу припустив: Путін намагається нав'язати Трампу своє бачення і має на увазі обмін територій на конструктивну поведінку зі свого боку.

Представники Кремля часто намагаються скористатися нечіткістю результатів саміту на Алясці, щоб стверджувати, що на саміті було досягнуто спільного російсько-американського порозуміння та домовленості про припинення війни в Україні. І подають цю домовленість у вигідному для Росії світлі, зокрема приховуючи те, як Москва перешкоджає мирному процесу. (...) Представники Кремля постійно повторюють свою прихильність до досягнення своїх початкових військових або дипломатичних цілей війни і не виявляють жодної готовності йти на компроміси щодо цих цілей для досягнення миру в Україні,

– констатували в ISW.

Керівники розвідок ЄС неоптимістичні щодо перемовин

Їхні думки подібні до аналізу ISW. У матеріалі Reuters, який поговорив із розвідниками, сказано: Росія не хоче миру. Тож події у Женеві – тільки "театр переговорів".