Про це повідомляє Reuters. Тобто в Європі не поділяють позиції США про суттєвий прогрес на переговорах. У матеріалі навіть сказано, що між США та ЄС – прірва в поглядах.

Навіщо насправді Росії переговори?

Журналісти Reuters не назвали, з ким конкретно спілкувалися. Але наведені їхніми джерелами думки гнітючі.

Керівники п'яти європейських розвідувальних служб, які нещодавно поспілкувалися з Reuters на умовах анонімності, заявили, що Росія не хоче швидкого припинення війни. Четверо з них заявили, що Москва використовує переговори зі США, щоб просувати послаблення санкцій та укладати ділові угоди,

Заяви керівників європейської розвідки:

події у Женеві є "театром переговорів";

"Росія не прагне мирної угоди. Вона прагне своїх стратегічних цілей, і ті не змінилися";

Росія не хоче і не потребує швидкого миру, її економіка "не перебуває на межі колапсу".

На думку розвідників, Росія, як і раніше, хоче усунути Зеленського та перетворити Україну на "нейтральний" буфер для Заходу. Натомість навички переговорів із Росією на Заході дуже обмежені.

Що кажуть у розвідках ЄС про Донбас?

Тут думки розділилися. Один керівник розвідки висловився, що Росія може бути задоволена територіально, якщо отримає решту Донбасу, але це не дозволить їй досягти своєї мети – повалення влади Зеленського.

Інший сказав, що відмова від Донбасу може стати поштовхом до реальних переговорів. Але слід чекати, що тоді Кремль захоче чогось іще.

Є помилкова думка, що відмова України від Донбасу швидко приведе до укладення мирної угоди. "У разі, якщо росіяни отримають ці поступки, вважаю, що це, можливо, буде початком реальних переговорів", – сказав він, передбачаючи, що Росія висуне подальші вимоги,

Що з економікою Росії зараз?

Розвідники вважають, що розділення переговорних груп вигідне росіянам. Бо один напрямок – це військовий, а інший зосереджений на двосторонніх угодах зі США, які включатимуть послаблення санкцій для Росії.

Пропозиція була розроблена з метою зацікавити як Трампа, так і російських олігархів, які не набули вигоди від війни через санкції, але чию лояльність Путін має зберегти, оскільки російська економіка стикається з серйозними труднощами. Чиновник зазначив, що зрештою Росія є "стійким суспільством", яке може витримати труднощі,

Проте, на думку іншого джерела, у другій половині 2026 року Росія матиме справу з дуже високими фінансовими ризиками. Мовляв, Москва має обмежений доступ до ринків капіталу через санкції та високі витрати на запозичення.

