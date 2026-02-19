Що відбувається з зарплатами росіян?

Зокрема виплати за класне керівництво в січні не отримали педагоги щонайменше в 10 областях, про що пише російське ЗМІ "The Moscow Times".

Зокрема, у таких населених пунктах:

Челябінській;

Іркутській;

Ростовській;

Архангельській;

Тамбовській;

Рязанській областях;

Забайкальському та Хабаровському краях;

у Карелії й Удмуртії.

Мова йде про федеральні надбавки, які становлять:

5 тисяч рублів для вчителів шкіл у містах із населенням понад 100 тисяч осіб; 10 тис. рублів – для населених пунктів, де проживає менше ніж 100 тисяч людей.

Водночас школам, у яких учителі не отримали виплат, доручили провести з працівниками "роз’яснювальну роботу". Їм також розіслали повідомлення, в яких зазначено, що "грошові кошти на виплату класного керівництва, що фінансується з федерального бюджету, спрямовані з Міністерства освіти та науки не в повному обсязі", у зв’язку з чим очікується затримка.

Цікаво! Одному з учителів під час розрахунку за січень вказали, що виплата залишається "боргом підприємства перед працівником".

Профспілка "Учитель" звернулася до Генпрокуратури з проханням провести перевірки та притягнути винних осіб до адміністративної відповідальності на підставі порушення трудового законодавства. Ця стаття передбачає штраф до 5 тисяч рублів для посадових осіб і до 50 тисяч для юридичних осіб.

Затримки виплат учителям почалися на тлі різко зрослого дефіциту федерального та регіональних бюджетів,

– пише російське медіа.

За підсумками 2025 року "діра" в загальній бюджетній системі Росії досягла історичного рекорду – 8,291 трильйона рублів. Федеральна скарбниця завершила рік із дефіцитом у 5,625 трильйона рублів, що виявився у п’ять разів більшим за початковий план. Водночас сукупний дефіцит бюджетів регіонів установив рекорд за два десятиліття доступної статистики – 1,5 трильйона рублів.

У поточному році ситуація з великою ймовірністю повториться, бо Мінфін не зможе зібрати запланований обсяг податків. Таку думку висловив колишній перший заступник голови Центробанку, професор факультету економічних наук ВШЕ Олег В’югін.

Країна входить у 2026 рік із підвищеними податками та високою процентною ставкою. Тому, на думку експертка, у Росії може "статися рецесія".

Нагадаємо! Деякі російські регіони не можуть виплачувати зарплати бюджетникам. Про це повідомляли у Центрі протидії дезінформації. Без коштів залишилися працівники лікарень, екстрених служб, освітніх закладів тощо.

