Варто розуміти, що Росія завжди видає проміжні результати за остаточні. Про це 24 Каналу розповів політолог Олег Саакян, пояснивши, що під час зустрічі з Трампом Путін справді міг говорити про свої умови, але це не означає, що їх погодили.

Що Кремль хоче нав'язати Трампу?

У переговорній традиції є правило: поки не домовлено все – не домовлено нічого. Тому під час проміжних зустрічей сторін може лунати, що завгодно, це лише гнучка формула.

Зараз сторони заявляють свої максимальні позиції. Росія говорить про багато речей, які є нездійсненними, а кожен етап переговорів намагається видати як сформований результат. Хоча насправді це не так.

Наприклад, раніше Кремль апелював до "протоколів Стамбулу", хоча там просто озвучували позиції України та Росії. Мовилось лише про входження у переговорний процес, але Володимир Путін упродовж кількох років нагадував саме про цю зустріч.

Важливо! Переговори у Стамбулі відбулися 29 березня 2022 року. Російська та українська делегації обговорювали гарантії безпеки, нейтралітет і без'ядерний статус України. Щодо Криму переговори мали тривати упродовж 15 років, а долю Донбасу пропонували вирішити під час прямої зустрічі Зеленського та Путіна. Всі домовленості Росія проігнорувала.

"Я думаю, що "формула Анкориджу" – це намагання нав'язати Трампу власну інтерпретацію, змусити його виправдовуватися за те, що він нібито не дотримується домовленостей, яких, скоріш за все, немає. Адже з боку США ніхто про це навіть не згадує", – наголосив політолог.

Чого могла вимагати Росія в Анкориджі?

Ймовірно, на Алясці росіяни просили підтримки США в тому, щоб вплинути на Україну, змусити її віддати частину територій, зокрема Крим і Донбас. Згодом ми справді бачили намагання американців домогтися визнання певних областей російськими.

Я думаю, що Путін виставив це як вимогу після якої він готовий перейти до конструктивних переговорів, замороження фронту. Для нього це б стало достатньою перемогою, яку можна показати населенню,

– додав Олег Саакян.

Ба більше, такий варіант залишить Росії можливість знову напасти на Україну, втручатися у виборчий процес та його результати. Тому, скоріш за все, коли російська делегація говорить про "дух Анкориджу", то має на увазі обмін територій на конструктивну поведінку зі свого боку.

Як відбуваються переговори між Росією та Україною?