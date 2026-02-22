Об этом 24 Каналу рассказал генерал-лейтенант США в отставке Бен Ходжес, подчеркнув, какой подход к переговорам в администрации Дональда Трампа. Он предположил, устроят ли украинцев вероятные договоренности между США и Россией.

Остановятся ли россияне на захвате всего Донбасса?

Ходжес отметил, что россияне не имеют никакого интереса реально договариваться о мирном результате, который не предусматривает, что Украина фактически согласится на все их требования.

Подход администрации Трампа такой, что она оказывает давление на Украину, а не на россиян. Поэтому очень вредно, когда или президент США, или Стив Уиткофф, или кто-то другой говорят: "Мы уже на 95% готовы, кроме важнейшей части". Я считаю, что это не помогает,

– отметил он.

Генерал-лейтенант США в отставке отметил, вопрос территорий, в частности Донбасса, можно решить. Россия, по его мнению, могла бы признать ее суверенной территорией Украины.

"Однако я сейчас нахожусь не в окопе под Покровском или в квартире под атаками "Шахедов", поэтому это могут решать только украинцы. Но ваш президент, руководство Украины, украинский народ, каждый украинец, с которым я общаюсь, отвечает: "Нет, даже не думайте", – подчеркнул Ходжес.

Стоит знать. Reuters сообщает, что США и Украина рассматривают возможность заключения мирного соглашения с Россией в марте 2026 года. Однако нельзя исключать, что сроки могут измениться из-за того, что не достигнуты договоренности по территориальному вопросу. Также планируется проведение всеукраинского референдума, на который могут вынести мирное соглашение. Он может состояться вместе с общенациональными выборами в мае.

В то же время никто, независимо от того, что говорит администрация США, не верит, что Россия удовлетворится лишь последним куском Донбасса и успокоится. Она, по его мнению, не согласится на прекращение огня или не будет придерживаться его.

Россияне сами говорят о том, что Донбасс – это не финальная цель Кремля. Поэтому из заявлений Путина, Лаврова, Медведева, Дмитриева понятно, что они ни в чем не отступили, а президент США, по мнению генерал-лейтенанта в отставке, вероятно, живет в собственной реальности, которая привязана к бизнес-сделкам, что уже заключены между американцами и россиянами.

Мне кажется, уже есть договоренности, и эти документы обнародуют после того, как, по их мнению, будет какая-то сделка этим летом. Именно поэтому президент давит, чтобы все было готово до июня 2026 года, чтобы подать огромные бизнес-сделки 4 июля, ко Дню независимости США,

– предположил Бен Ходжес.

Однако, по его словам, это, вероятно, не поддерживают ни украинцы, ни европейцы, ни большинство американцев.

Что известно о ходе мирных переговоров?