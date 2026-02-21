Про це повідомила віцепрезидентка Європейської комісії Кая Каллас.
Як прокоментувала перебіг перемовин у Женеві Кая Каллас?
За словами Каллас, переговори у Женеві вкотре показали світові, що Москва не планує відступати від своїх максималістських вимог. Віцепрезидентка вважає, що нині Європа зобов'язана не лише зберігати, але й нарощувати підтримку України, водночас посилюючи політичний та економічний тиск на Росію.
Також вона повідомила, що ЄС просувається у питанні кредитної підтримки для Києва у розмірі 90 мільярдів євро. Перші виплати очікуються уже у квітні.
ЄС просувається із кредитом на 90 мільярдів, і перші кошти очікуються у квітні. Також триває планування внеску ЄС у майбутні гарантії безпеки. Водночас нам потрібно бачити поступки з російського боку для сталого миру,
– додала Каллас.
Представниця ЄС зауважила, що Кремль веде гібридну війну проти Європи, намагаючись її послабити, тож держави-члени ЄС мають діяти рішуче.
Що відомо про кредит у розмірі 90 мільярдів євро для України?
У грудні 2025 року країни ЄС погодили кредит для України у розмірі 90 мільярдів євро. Втім для його реалізації необхідна згода усіх країн-членів Євросоюзу.
Водночас влада Угорщини не погоджується зі спільним рішенням країн ЄС та блокує фінансову допомогу Україні. Орбан вимагає відновлення транзиту російської нафти в обмін на погодження кредиту.
Така позиція Угорщини поставила під загрозу фінансову підтримку Києва на 2026 – 2027 роки.