Об этом сообщает 24 Канал с форума YES 2026. Слова экс-премьера Британии прозвучали 24 февраля во время панели "Кто способен заставить путина остановиться и сесть за стол переговоров".

Как Джонсон оценивает переговоры с Россией?

Борис Джонсон назвал "слишком абстрактным и непонятным", в частности то, как Запад будет усиливать давление на Кремль. По его словам, уже четвертый год полномасштабной войны, а мир и дальше удивляется украинской стойкости и ее успехам на фронте. В то время, как "Запад так и не обеспечил стратегического перелома", подчеркнул он.

Во время панели загадали и российские требования для Украины по Донбассу. Джонсон убежден, что уход украинской армии из региона или создание там демилитаризованной зоны – унижение для Украины и сигнал слабости.

По мнению Джонсона, пока российский диктатор Владимир Путин не подает сигналов для прекращения агрессии, ведь российские элиты сами убеждают его во "всесильности".

Достаточно ли сил прилагает Запад?

Экс-премьер Великобритании признал, что ошибочно было перекладывать ответственность на США. В то же время Джонсон считает, что украинская армия критически зависит от технологической поддержки Вашингтона.

В нынешней американской администрации чрезмерная терпеливость и вера в постепенное урегулирование, это ошибка, но ее надо решать, даже если тошнит от этого,

– сказал Борис Джонсон.

Также он подчеркнул, что украинские генералы хотят завершить войну скорее из-за потерь, которые, по словам Джонсона, огромны. Вместе с тем, Россия мыслит иначе, ведь не считает человеческую цену так, как демократические общества.

Британский политик также заявил, что европейские партнеры до сих пор не смогли заставить Кремль задуматься над прекращением войны. Хотя Джонсон отмечает, что конечная цель войны – победа Украины.

По словам Джонсона, Европа прежде всего подвела Украину и "пора отвечать этому моменту действиями?".

В то же время, по его словам, договориться с Путиным можно только, когда Украина будет сильнее и будет иметь преимущество. Пока же, мол, Запад не имеет четкого определения финала войны, что играет на руку России.

