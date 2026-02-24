Про це повідомляє 24 Канал з форуму YES 2026. Слова експрем'єра Британії прозвучали 24 лютого під час панелі "Хто здатен змусити Путіна зупинитися і сісти за стіл переговорів".

Дивіться також Зовсім скоро: Зеленський розповів, коли може відбутися наступний раунд переговорів

Як Джонсон оцінює переговори з Росією?

Борис Джонсон назвав "надто абстрактним та незрозумілим", зокрема те, як Захід буде посилювати тиск на Кремль. За його словами, вже четвертий рік повномасштабної війни, а світ і далі дивується українській стійкості та її успіхами на фронті. В той час, як "Захід так і не забезпечив стратегічного перелому", наголосив він.

Під час панелі загадали й російські вимоги для України щодо Донбасу. Джонсон переконаний, що відхід української армії з регіону або створення там демілітаризованої зони – приниження для України та сигнал слабкості.

На думку Джонсона, наразі російський диктатор Володимир Путін не подає сигналів для припинення агресії, адже російські еліти самі переконують його у "всесильності".

Чи достатньо сил докладає Захід?

Експрем'єр Великої Британії визнав, що помилково було перекладати відповідальність на США. Водночас Джонсон вважає, що українська армія критично залежить від технологічної підтримки Вашингтона.

У нинішній американській адміністрації надмірна терплячість і віра у поступове врегулювання, це помилка, але її треба вирішувати, навіть якщо нудить від цього,

– сказав Борис Джонсон.

Також він наголосив, що українські генерали хочуть завершити війну швидше через втрати, які, за словами Джонсона, величезні. Водночас Росія мислить інакше, адже не рахує людську ціну так, як демократичні суспільства.

Британський політик також заявив, що європейські партнери досі не змогли змусити Кремль задуматись над припиненням війни. Хоча Джонсон наголошує, що кінцева мета війни – перемога України.

За словами Джонсона, Європа насамперед підвела Україну і "час відповідати цьому моменту діями?".

Водночас, за його словами, домовитися з Путіним можна лише, коли Україна буде сильнішою та матиме перевагу. Наразі ж, мовляв, Захід не має чіткого визначення фіналу війни, що грає на руку Росії.

Припинення війни в Україні: останні заяви