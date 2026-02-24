Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь МИД КНР Мао Нин, передает корреспондент "Укринформа".
Какое заявление сделал Китай?
Мао Нин подчеркнула, что в последние дни "открылись двери для диалога" между сторонами российско-украинского конфликта.
В последние дни открылась дверь для диалога, и мы надеемся, что все стороны воспользуются этой возможностью и достигнут всеобъемлющего, длительного и обязательного мирного соглашения,
– сказала Мао Нин.
Дипломат подчеркнула, что позиция Китая по "украинскому кризису", как ее называют в КНР, остается последовательной и четкой. По ее словам, Пекин не является стороной конфликта, но поддерживает политическое урегулирование и готов играть конструктивную роль в этом процессе вместе с международным сообществом.
Она также отметила, что вопрос войны в Украине не должен становиться препятствием в отношениях Китая с Европейским Союзом, и Пекин настроен на сотрудничество.
Китай обещает помощь Украине, но сотрудничает с Россией
Китай публично декларирует готовность содействовать Украине, однако одновременно может оказывать скрытую поддержку России в войне. Посол США в НАТО Мэтью Уитакер обвинил Пекин в том, что хотя он "имеет возможность остановить вторжение, но решил этого не делать".
Пекин пытается позиционировать себя как нейтральную сторону и глобального миротворца, избегая открытого осуждения Москвы.
В то же время по информации Fox News, западные чиновники считают, что Китай может косвенно помогать России – в частности через экономическое сотрудничество, торговлю технологиями двойного назначения и поддержку российской экономики.