Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь МИД КНР Мао Нин, передает корреспондент "Укринформа".

Какое заявление сделал Китай?

Мао Нин подчеркнула, что в последние дни "открылись двери для диалога" между сторонами российско-украинского конфликта.

В последние дни открылась дверь для диалога, и мы надеемся, что все стороны воспользуются этой возможностью и достигнут всеобъемлющего, длительного и обязательного мирного соглашения,

– сказала Мао Нин.

Дипломат подчеркнула, что позиция Китая по "украинскому кризису", как ее называют в КНР, остается последовательной и четкой. По ее словам, Пекин не является стороной конфликта, но поддерживает политическое урегулирование и готов играть конструктивную роль в этом процессе вместе с международным сообществом.

Она также отметила, что вопрос войны в Украине не должен становиться препятствием в отношениях Китая с Европейским Союзом, и Пекин настроен на сотрудничество.

