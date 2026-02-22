Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал 24 Каналу, что Китай в отношении России проводит колониальную политику. Китайские власти физически не захватывает российские регионы, однако делает это финансово, подчиняя себе региональные элиты России.

Смотрите также Китай готовится душить Тайвань с моря и воздуха: будет ли еще одна большая война и что задумал Си Цзиньпин

Как Китай влияет на Россию?

Олег Пендзин подчеркнул, что Китай своими товарами ущемляет внутреннее производство России. Из-за этого Москва теряет экономический суверенитет.

Жители крупных российских городов не испытывают никаких проблем с импортом, ведь их обеспечивают всем необходимым.

В то же время отдаленные субъекты федерации страдают. Например, в Якутии уже введены карточки на продовольствие. То есть, чем дальше от центра, тем хуже экономическая ситуация,

– сказал экономист.

Он считает, что Кремль, и дальше будет строить так свою политику, создавая относительно комфортные места для жизни собственных граждан. Говорится только о городах-миллионниках. Однако в отдаленных регионах России люди будут максимально страдать и брать на себя удар всех проблем.

Китаю это выгодно, ведь ему нужна слабая, зависимая Россия.

Олег Пендзин отметил, что китайцам нужны российские ресурсы по максимально низким ценам. Именно поэтому Пекину выгодна война в Украине.

Важно! Китай обвиняют в поддержке российского военного потенциала, однако Пекин отрицает поставки оружия и отвергает претензии со стороны НАТО. После критических заявлений Альянса глава МИД КНР Ван И в разговоре с Каи Каллас дал понять, что Пекин не заинтересован в поражении Москвы, поскольку это может позволить США сосредоточиться на противодействии Китаю.

Несмотря на все, китайские власти, вероятно, также не стремится, чтобы Россия победила в войне против Украины. Пендзин предположил, что Китаю лучше, когда Россия ослаблена, но ведет войну и еще больше попадает в зависимость от Пекина.

Что известно о политике Китая в отношении России?