Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин розповів 24 Каналу, що Китай щодо Росії проводить колоніальну політику. Китайська влада фізично не захоплює російські регіони, однак робить це фінансово, підпорядковуючи собі регіональні еліти Росії.

Як Китай впливає на Росію?

Олег Пендзин підкреслив, що Китай своїми товарами утискає внутрішнє виробництво Росії. Через це Москва втрачає економічний суверенітет.

Мешканці великих російських міст не відчувають жодних проблем з імпортом, адже їх забезпечують всім необхідним.

Водночас віддалені суб'єкти федерації страждають. Наприклад, у Якутії вже введенні картки на продовольство. Тобто, чим далі від центру, тим гірша економічна ситуація,

– сказав економіст.

Він вважає, що Кремль, і далі будуватиме так свою політику, створюючи відносно комфортні місця для життя власних громадян. Мовиться лише про міста-мільйонники. Однак у віддалених регіонах Росії люди максимально страждатимуть і братимуть на себе удар всіх проблем.

Китаю це вигідно, адже йому потрібна слабка, залежна Росія.

Олег Пендзин наголосив, що китайцям потрібні російські ресурси за максимально низькими цінами. Саме тому Пекіну вигідна війна в Україні.

Важливо! Китай звинувачують у підтримці російського військового потенціалу, проте Пекін заперечує постачання зброї та відкидає претензії з боку НАТО. Після критичних заяв Альянсу глава МЗС КНР Ван І у розмові з Каї Каллас дав зрозуміти, що Пекін не зацікавлений у поразці Москви, оскільки це може дозволити США зосередитися на протидії Китаю.

Попри все, китайська влада, ймовірно, також не прагне, щоб Росія перемогла у війні проти України. Пендзин припустив, що Китаю найкраще, коли Росія ослаблена, але веде війну і ще більше потрапляє у залежність від Пекіну.

Що відомо про політику Китаю щодо Росії?