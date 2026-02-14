Про це заявив посол США при НАТО Метью Вітакер під час панельної дискусії на Мюнхенській конференції з безпеки 13 лютого, повідомляє Bloomberg.

Яку роль відіграє Китай у війні?

Після початку повномасштабної війни в Україні співпраця Китаю та Росії посилилася, і, на думку американського дипломата, таким чином Пекін спонсорує конфлікт, хоча він міг би припинити закупівлю російської нафти і газу.

Китай міг би зателефонувати Володимиру Путіну і закінчити цю війну завтра, а також припинити продаж йому технологій подвійного призначення,

– сказав він.

За його словами, будь-яка мирна угода має бути прийнятною для України, і навряд Росія готова до реального компромісу. Він додав, що президент Дональд Трамп використовуватиме всі можливості для досягнення миру.

"Я просто не переконаний, що зрештою росіяни готові укласти угоду або коли-небудь зможуть це зробити. Але знаєте, я молюся за мир, бо ця війна має закінчитися. Це просто жахливо, знаєте, ми бачимо це щодня", – додав він.

Водночас він також заявив, що Україна перебуває у виснажливій фазі війни. За його словами, у грудні російські втрати сягали близько 35 тисяч військових, у січні – близько 30 тисяч убитими та тяжко пораненими.

Про які обсяги допомоги йдеться?

Bloomberg пише, що Росія залежить від китайських поставок деталей і компонентів для виробництва дронів та іншої військової техніки. Водночас Пекін знову став одним з найбільших покупців російської сирої нафти.

Згідно з моніторинговими даними, у січні до китайських портів щодня надходило близько 1,65 мільйона барелів нафти, це рекордний обсяг із березня 2024 року та другий за величиною показник від лютого 2022 року.

Навіть попри це, Пекін неодноразово заявляв, що хоче відіграти "конструктивну" роль у закінченні війни.

Що відомо про співпрацю Китаю та Росією?