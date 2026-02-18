Двойная позиция Китая вызывает беспокойство среди союзников Украины. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источники и оценки западных чиновников.
Что известно о двойной стратегии Китая?
Официально Китай подчеркивает необходимость мирного урегулирования войны и неоднократно заявлял о поддержке территориальной целостности Украины. Китайские дипломаты также говорят о гуманитарной помощи и роли посредника в возможных переговорах.
Пекин пытается позиционировать себя как нейтральную сторону и глобального миротворца, избегая открытого осуждения Москвы.
В то же время по информации Fox News, западные чиновники считают, что Китай может косвенно помогать России – в частности через экономическое сотрудничество, торговлю технологиями двойного назначения и поддержку российской экономики.
Китай мог бы позвонить Владимиру Путину и завтра же положить конец этой войне, прекратив продажу его технологий двойного назначения... Китай мог бы прекратить закупку российской нефти и газа. Знаете, эта война полностью поддерживается Китаем,
– заявил Уитакер.
Такие действия позволяют Москве частично компенсировать санкционное давление и продолжать войну против Украины.
Аналитики считают, что Китай пытается балансировать между поддержкой России как стратегического партнера и сохранением экономических отношений с Западом. Именно поэтому официальная риторика Пекина часто отличается от его практических шагов.
Двойные сигналы Китая вызывают беспокойство среди союзников Украины, ведь потенциальная поддержка России может повлиять на ход войны.
Как Китай помогает России?
Экспорт из Китая втрое увеличил производство ракет для комплекса "Искандер-М" в России. Ключевую роль сыграли поставки важных материалов двойного назначения, без которых производство было бы невозможным.
Издание The Telegraph сообщило, что именно из Китая в Россию поступают станки с числовым программным управлением и спецоборудование, которые применяются для изготовления "Орешника". Издание подсчитало, что стоимость этих компонентов составляет более 10 миллиардов долларов. Также Москва получает от китайского союзника платы платы памяти для высокоточного оружия и истребителей.
Китай может помогать России совершенствовать "Шахеды". Как пояснил полковник запаса ВСУ Роман Свитан, речь идет об усовершенствовании управления БпЛА, а для этого используется mesh-связь или прямая с ретрансляторами, или связь со спутником.