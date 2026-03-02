Что известно о ремонте дорог в Украине?
О том, для чего начали ремонтные работы на дорогах, говорится в сообщении Юлии Свириденко.
Премьер-министр сообщила, что в стране стартовал ремонт дорог общего пользования.
Привлечено более 140 бригад – это почти 1000 работников,
– отметила Свириденко.
В частности она объяснила, что в дальнейшем правительство будет увеличивать объемы ремонтов и соответствующее финансирование. А сейчас работы выполняют на участках, где позволяет погода.
Выполняется первоочередное восстановление дорожного покрытия общей площадью более 3,5 миллиона квадратных метров,
– добавила премьер-министр.
Речь идет не о капитальном ремонте, а об оперативном. Первоочередное внимание для участков международных на национальных маршрутов, обеспечивающих:
- военную логистику;
- эвакуацию;
- гуманитарку;
- работу инфраструктуры (в прифронтовых громадах в частности).
Сколько стоит ремонт дорог?
Ранее во время часа вопросов к правительству, Алексей Кулеба рассказал, что первоочередные и неотложные работы требуют более 14 миллиардов гривен. Об этом пишет Укринформ.
Эта зима стала самой тяжелой для дорожной отрасли с начала полномасштабной войны. Сочетание резких температурных колебаний, снегопадов, ледяного дождя привело к ускорению разрушения покрытия. На сегодня общая деформация на основных дорогах превышает 23 миллиона квадратных метров,
– рассказал вице-премьер-министр по восстановлению и министр развития общин.
В то же время Кулеба пообещал, что дороги приведут в порядок в течение следующих 6 месяцев. А правительство приняло решение искать дополнительное финансирование, ведь ситуация сложная – накапливалась годами.
Что еще нужно знать об украинских дорогах и их состоянии?
Одна из основных причин разрушений дорог – недостаточное финансирование во времена войны. Из-за нехватки средств пришлось пренебрегать элементарными проблемами, что привели к большим/глобальным последствиям.
В то же время на состояние дорог влияет погода. Нынешние сильные морозы только ухудшили ситуацию.