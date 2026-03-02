Что известно о ремонте дорог в Украине?

О том, для чего начали ремонтные работы на дорогах, говорится в сообщении Юлии Свириденко.

Премьер-министр сообщила, что в стране стартовал ремонт дорог общего пользования.

Привлечено более 140 бригад – это почти 1000 работников,

– отметила Свириденко.

В частности она объяснила, что в дальнейшем правительство будет увеличивать объемы ремонтов и соответствующее финансирование. А сейчас работы выполняют на участках, где позволяет погода.

Выполняется первоочередное восстановление дорожного покрытия общей площадью более 3,5 миллиона квадратных метров,

– добавила премьер-министр.

Речь идет не о капитальном ремонте, а об оперативном. Первоочередное внимание для участков международных на национальных маршрутов, обеспечивающих:

военную логистику;

эвакуацию;

гуманитарку;

работу инфраструктуры (в прифронтовых громадах в частности).

Сколько стоит ремонт дорог?

Ранее во время часа вопросов к правительству, Алексей Кулеба рассказал, что первоочередные и неотложные работы требуют более 14 миллиардов гривен. Об этом пишет Укринформ.

Эта зима стала самой тяжелой для дорожной отрасли с начала полномасштабной войны. Сочетание резких температурных колебаний, снегопадов, ледяного дождя привело к ускорению разрушения покрытия. На сегодня общая деформация на основных дорогах превышает 23 миллиона квадратных метров,

– рассказал вице-премьер-министр по восстановлению и министр развития общин.

В то же время Кулеба пообещал, что дороги приведут в порядок в течение следующих 6 месяцев. А правительство приняло решение искать дополнительное финансирование, ведь ситуация сложная – накапливалась годами.

Что еще нужно знать об украинских дорогах и их состоянии?

Одна из основных причин разрушений дорог – недостаточное финансирование во времена войны. Из-за нехватки средств пришлось пренебрегать элементарными проблемами, что привели к большим/глобальным последствиям.

В то же время на состояние дорог влияет погода. Нынешние сильные морозы только ухудшили ситуацию.