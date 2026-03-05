Що відомо про ремонт доріг в Україні?

Про це повідомила 5 березня прем'єр-міністрка України Юлія Свириденко.

Свириденко розповіла, що окремо уряд фінансуватиме ремонт прифронтових та евакуаційних доріг. Саме ці шляхи важливі для евакуації та логістики. Перелік цих маршрутів влада сформує спільно з Міноборони, Генштабом та МОЗ.

Зверніть увагу! Крім того, вже ухвалено рішення про виділення перших 3 мільярдів гривень. Надалі фінансування надаватиметься за необхідності.

Президент України Володимир Зеленський також наголосив, що дороги в Україні – це сьогодні гостре питання.

Сьогодні ми отримали відповідь, зрозуміла цифра. Уряд буде працювати, цифра не маленька,

– сказав Зеленський.

Він заявив, що для ремонту потрібні 52 мільярди гривень. Тому очікується плідна робота уряду та парламентарів, щоб всі джерела фінансування доріг запрацювали.

Йдеться зокрема про ремонт центральних та міжнародних доріг.

Важливо! Ремонт відбуватиметься у два етапи – до червня і до жовтня.

Що ще слід знати про дороги в Україні?