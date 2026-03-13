Що буде з пальним та дизелем в Україні у квітні?

Наразі активно планується постачання на квітень, про що повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

Він повідомив, що у резервах є майже по 100 тисяч тонн бензину та дизелю. Зокрема міністр порівняв: станом на 1 лютого поточного року в резервах було 64 тисячі тонн бензину та 83 тисячі тонн дизелю.

Шмигаль розказав, що загалом Україна імпортує близько 75% пального, а найбільше постачань відбувається з Польщі, Литви Румунії та Греції. Паливо надають понад 10 країн.

Міністр енергетики наголосив, що уряд станом на зараз має три пріоритети щодо забезпечення пальним:

Сили оборони;

аграріїв у рамках посівної;

бізнес та роздрібна торгівля.

Зверніть увагу! І за усіма цими напрямками він не бачить загроз.

Денис Шмигаль Міністр енергетики Закупівлі тривають. Перемовини про додаткове постачання розпочато. Армія буде забезпечена пальним на 100%".

Водночас для забезпеченості фермерів потрібно 300 тисяч тонн дизелю. За словами Шмигаля, більшість виробників мають закуплений або законтрактований запас палива на декілька тижнів.

Він наголосив, що посівна кампанія розпочалася і проходить відповідно до графіків.

Проте Сергій Куюн – Директор консалтингової компанії "А-95" – сказав, що країна забезпечена пальним на березень, але у квітні буде непросто.

Ніхто не розуміє, що буде далі, куди воно піде. Волатильність просто божевільна: +20% в один день, на наступний день -20%,

– зазначив Куюн.

Річ у тім, що наразі іноземні постачальники та логістичні оператори:

або заморожують угоди до прояснення ситуації;

або штучно роздувають ціни на пальне.

Але експерт запевнив, що світові резервуари переповнені нафтопродуктами.

Важливо! Тобто, коли міжнародні уряди та сировинні корпорації пройдуть етап адаптації, ціни повернуться в норму.

Що ще слід знати про ситуацію з пальним?