Що буде з пальним та дизелем в Україні у квітні?
Наразі активно планується постачання на квітень, про що повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.
Він повідомив, що у резервах є майже по 100 тисяч тонн бензину та дизелю. Зокрема міністр порівняв: станом на 1 лютого поточного року в резервах було 64 тисячі тонн бензину та 83 тисячі тонн дизелю.
Шмигаль розказав, що загалом Україна імпортує близько 75% пального, а найбільше постачань відбувається з Польщі, Литви Румунії та Греції. Паливо надають понад 10 країн.
Міністр енергетики наголосив, що уряд станом на зараз має три пріоритети щодо забезпечення пальним:
- Сили оборони;
- аграріїв у рамках посівної;
- бізнес та роздрібна торгівля.
Зверніть увагу! І за усіма цими напрямками він не бачить загроз.
Закупівлі тривають. Перемовини про додаткове постачання розпочато. Армія буде забезпечена пальним на 100%".
Водночас для забезпеченості фермерів потрібно 300 тисяч тонн дизелю. За словами Шмигаля, більшість виробників мають закуплений або законтрактований запас палива на декілька тижнів.
Він наголосив, що посівна кампанія розпочалася і проходить відповідно до графіків.
Проте Сергій Куюн – Директор консалтингової компанії "А-95" – сказав, що країна забезпечена пальним на березень, але у квітні буде непросто.
Ніхто не розуміє, що буде далі, куди воно піде. Волатильність просто божевільна: +20% в один день, на наступний день -20%,
– зазначив Куюн.
Річ у тім, що наразі іноземні постачальники та логістичні оператори:
- або заморожують угоди до прояснення ситуації;
- або штучно роздувають ціни на пальне.
Але експерт запевнив, що світові резервуари переповнені нафтопродуктами.
Важливо! Тобто, коли міжнародні уряди та сировинні корпорації пройдуть етап адаптації, ціни повернуться в норму.
Що ще слід знати про ситуацію з пальним?
- Україна не планує знижувати акциз на пальне. Крім того, уряд не стане зменшувати й ПДВ для пального. Річ у тім, що податки та збору йдуть на фінансування оборони країни.
- Водночас уряд запроваджує кешбек на пальне. Він буде чинний до 1 травня.