Про це в етері 24 Каналу наголосив експерт з енергетики Геннадій Рябцев, додавши, що на біржі присутні виключно фінансові спекулянти. Однак за традицією тренди, які відображаються через ці котирування, враховують у вартості реальних нафтопродуктів.

Чи буде дефіцит нафти в разі закриття Ормузької протоки?

Якщо на біржах формують висхідний чи низхідний тренди, то через 2 – 3 тижні ці котирування відображаються і в реальній ціні нафти. Це не відображається одразу, бо, як пояснив енергоексперт, нафта не може надійти від експортера до імпортера за годину чи протягом одного дня.

Зараз у світовому океані перебуває 1,2 мільярда барелів нафти (бочок), яка вийшла з портів на танкерах ще до початку війни на Близькому Сході, ще за старими цінами. Доки вона не прийшла до портів імпортерів, її вартість буде такою, як була,

– озвучив Рябцев.

Крім того, якщо Ормузьку протоку повністю перекриють і жоден танкер через неї не зможе пройти, тоді нафти у світовому океані, яка прямує від однієї точки до іншої, стане не 1,2 мільярда, а 1 мільярд. Тобто, зі слів експерта, дефіциту нафти не буде. Адже у світі щодоби видобували до загострення на Близькому Сході на 3 мільйони бочок більше, ніж була потреба.

Чому в Україні суттєве здорожчання?

Експерт зауважив, що реальна ціна нафти зараз нижча, аніж вартість котирувань. Вона зростатиме, але не на 40% як бачимо зараз на світових нафтових біржах.

Оскільки 99,9% споживачів у світі не знають цієї відмінності, то трейдери, які продають нафтопродукти, користуються цим для того, аби заробити,

– пояснив Рябцев.

Наприклад, у Польщі чи Ізраїлі, з його слів, де все цивілізовано й зрозуміло, зростання цін відбувається, але трейдери заробляють не більше, ніж 7% на вартості проданих нафтопродуктів. А от в Україні, які пояснив експерт з енергетики, ринок неконкурентний і нецивілізований.

В нашій державі картель, а це об'єднання найбільших операторів, які встановлюють ціни не ті, які об'єктивно визначаються співвідношенням між попитом і пропозицією, а роблять це, як наголосив Рябцев, самостійно.

"Тому зараз у нас "плюс" 25% до роздрібної ціни бензину, дизельного пального. При чому останнє дорожчає швидше, ніж бензин через збільшення попиту. У здорожчанні, яке становить 25%, як пояснив експерт, половина – це виключно спекуляції, які наш уряд не бачить, бо він не здатний навіть розрахувати структуру ціни не залежно від операторів, визначити націнку", – підкреслив Рябцев.

Експерт з енергетики підсумував, що потрібно, аби український уряд примусив, маючи достатньо для цього інструментів, розкрити структуру роздрібної ціни кожного оператора, який працює на ринку.

