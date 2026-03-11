Об этом в эфире 24 Канала отметил эксперт по энергетике Геннадий Рябцев, добавив, что на бирже присутствуют исключительно финансовые спекулянты. Однако по традиции тренды, которые отражаются через эти котировки, учитывают в стоимости реальных нефтепродуктов.

Будет ли дефицит нефти в случае закрытия Ормузского пролива?

Если на биржах формируют восходящий или нисходящий тренды, то через 2 – 3 недели эти котировки отражаются и в реальной цене нефти. Это не отображается сразу, потому что, как объяснил энергоэксперт, нефть не может поступить от экспортера к импортеру за час или в течение одного дня.

Сейчас в мировом океане находится 1,2 миллиарда баррелей нефти (бочек), которая вышла из портов на танкерах еще до начала войны на Ближнем Востоке, еще по старым ценам. Пока она не пришла в порты импортеров, ее стоимость будет такой, как была,

– озвучил Рябцев.

Кроме того, если Ормузский пролив полностью перекроют и ни один танкер через него не сможет пройти, тогда нефти в мировом океане, которая направляется от одной точки к другой, станет не 1,2 миллиарда, а 1 миллиард. То есть, по словам эксперта, дефицита нефти не будет. Ведь в мире ежесуточно добывали до обострения на Ближнем Востоке на 3 миллиона бочек больше, чем была потребность.

Почему в Украине существенное подорожание?

Эксперт отметил, что реальная цена нефти сейчас ниже, чем стоимость котировок. Она будет расти, но не на 40% как видим сейчас на мировых нефтяных биржах.

Поскольку 99,9% потребителей в мире не знают этого различия, то трейдеры, которые продают нефтепродукты, пользуются этим для того, чтобы заработать,

– пояснил Рябцев.

Например, в Польше или Израиле, по его словам, где все цивилизованно и понятно, рост цен происходит, но трейдеры зарабатывают не более, чем 7% на стоимости проданных нефтепродуктов. А вот в Украине, которые объяснил эксперт по энергетике, рынок неконкурентный и нецивилизованный.

В нашем государстве картель, а это объединение крупнейших операторов, которые устанавливают цены не те, которые объективно определяются соотношением между спросом и предложением, а делают это, как отметил Рябцев, самостоятельно.

"Поэтому сейчас у нас "плюс" 25% к розничной цене бензина, дизельного топлива. Причем последнее дорожает быстрее, чем бензин из-за увеличения спроса. В подорожании, которое составляет 25%, как объяснил эксперт, половина – это исключительно спекуляции, которые наше правительство не видит, потому что оно не способно даже рассчитать структуру цены не зависимо от операторов, определить наценку", – подчеркнул Рябцев.

Эксперт по энергетике подытожил, что нужно, чтобы украинское правительство заставило, имея достаточно для этого инструментов, раскрыть структуру розничной цены каждого оператора, который работает на рынке.

