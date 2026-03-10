Какую встречу организовывают в ЕС?
Встречу организуют Германия, Бельгия и Италия в формате видеоконференции. Она должна наработать предварительные договоренности к саммиту Европейского совета, что состоится 19 – 20 марта, пишет Politico.
Смотрите также Бензин стремительно дорожает: как это ударит по ценам на продукты и проезд в общественном транспорте
По словам европейских дипломатов, в переговорах примет участие "двузначное количество" представителей стран ЕС. Пока неизвестно, сколько именно лидеров присоединятся к встрече, однако ожидается активное участие, учитывая энергетическую тревогу в Европе.
Внезапный рост цен на энергоносители заставил европейских лидеров срочно искать способы предотвратить полномасштабный кризис,
– пишет издание.
Заметьте! В понедельник цены на нефть снова подскочили из-за войны в Иране, которая длится уже вторую неделю. Стоимость сырья превысила 100 долларов. Министры стран G7 даже обсудили возможность использования стратегических нефтяных резервов, чтобы спасти мировую экономику от инфляционного шока.
Как сдерживают цены в Европе?
Между тем Хорватия и Венгрия уже пытаются сдержать высокие цены на бензин. Эти две страны стали первыми в ЕС, кто ввел ценовые ограничения на топливо, пишет Spiegel.
Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович объявил о "потолке" на топливо:
- цена бензина не может превышать 1,50 евро за литр;
- максимальная стоимость дизеля – 1,55 евро за литр.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также заявил, что правительство вводит ценовой потолок на бензин и дизель и высвободит государственные резервы горючего.
Обе страны ввели регулирование цен со вторника, 10 марта.
Стоит знать! Между тем в Германии министр финансов Ларс Клингбайль предложил разрешить АЗС повышать цены на топливо только один раз в день.
Как углубляется кризис в Европе?
Из-за войны на Ближнем Востоке цены на природный газ в Европе резко пошли вверх. В понедельник, 9 марта, эталонные газовые фьючерсы подскочили примерно на 30%, продолжив самый большой недельный рост со времен предыдущего энергетического кризиса.
Специалисты отмечают, что для европейского газового рынка ситуация является особенно сложной. Страны Европы выходят из зимнего периода с заметно сокращенными запасами газа в подземных хранилищах, что делает рынок более уязвимым к любым перебоям с поставками.
Тем временем Россия заявила о готовности возобновить энергетическое сотрудничество с европейскими странами. Российский диктатор Владимир Путин объявил, что Москва остается открытой по поставкам как нефти, так и природного газа.