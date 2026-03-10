Яку зустріч організовуються в ЄС?

Зустріч організовують Німеччина, Бельгія та Італія у форматі відеоконференції. Вона має напрацювати попередні домовленості до саміту Європейської ради, що відбудеться 19 – 20 березня, пише Politico.

За словами європейських дипломатів, у переговорах візьме участь "двозначна кількість" представників країн ЄС. Поки невідомо, скільки саме лідерів доєднаються до зустрічі, однак очікується активна участь, зважаючи на енергетичну тривогу в Європі.

Раптове зростання цін на енергоносії змусило європейських лідерів терміново шукати способи запобігти повномасштабній кризі,

Зауважте! У понеділок ціни на нафту знову підскочили через війну в Ірані, яка триває вже другий тиждень. Вартість сировини перевищила 100 доларів. Міністри країн G7 навіть обговорили можливість використання стратегічних нафтових резервів, щоб врятувати світову економіку від інфляційного шоку.

Як стримують ціни в Європі?

Тим часом Хорватія та Угорщина вже намагаються стримати високі ціни на бензин. Ці дві країни стали першими в ЄС, хто запровадив цінові обмеження на пальне, пише Spiegel.

Прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович оголосив про "стелю" на пальне:

ціна бензину не може перевищувати 1,50 євро за літр;

максимальна вартість дизелю – 1,55 євро за літр.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан також заявив, що уряд запроваджує цінову стелю на бензин і дизель та вивільнить державні резерви пального.

Обидві країни запровадили регулювання цін з вівторка, 10 березня.

Варто знати! Тим часом у Німеччині міністр фінансів Ларс Клінгбайль запропонував дозволити АЗС підвищувати ціни на пальне лише один раз на день.

Як поглиблюється криза в Європі?