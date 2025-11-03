Вони – з Вінницької області. Деталі повідомило Головне управління ДСНС України в Закарпатській області в понеділок, 3 листопада, передає 24 Канал.
Дивіться також Гори не для всіх: куди заборонено ходити в Карпатах, які документи треба мати та чи карають порушників
Що відомо про інцидент у Карпатах?
Повідомлення про виявлення тіл рятувальники Закарпаття отримали від колег з Івано-Франківської області на вихідних. Мертвих людей знайшли поблизу озера Бребенескул, у районі гори Гутин Томнатик.
Загиблими виявились 41-річний та 36-річний чоловіки з Вінниччини.
Зауважте! У ДСНС попереджають – якщо ви плануєте іти в гори, ретельно стежте за прогнозом погоди та обов'язково інформуйте рятувальників про свої маршрути.
Аварійно-рятувальні роботи біля озера Бребенескул / Фото ДСНС
Рятувальники транспортували тіла загиблих з високогір'я до села Видричка та передали працівникам моргу Рахова для встановлення причини смерті.
Для проведення аварійно-рятувальних робіт були залучені фахівці гірських пошуково-рятувальних відділень сіл Кваси, Лазещина, Видричка та селища Ясіня,
– йдеться в повідомленні.
Довідка: Бребенескул (1 801 метр над рівнем моря) – найвисокогірніше озеро України. Через нього пролягають популярні туристичні маршрути на Чорногірському хребті.
Що варто знати про походи в гори?
- До слова, раніше 24 Канал публікував список місць, заборонених для відвідування туристами в горах. Йдеться про об'єкти в Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях.
- Окрім того, для відвідування прикордонної зони туристам і місцевим мешканцям потрібен дозвіл керівника органу охорони.
- Однак його можуть не видати особам або підприємствам, які раніше порушували прикордонний режим або законодавство.