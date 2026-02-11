Тіла трьох жертв у Петрохані, ймовірно, були виявлені через 12 – 18 годин після смерті. Про це повідомили в BNT.

Що відомо про загадкові смерті в горах Болгарії?

На початку лютого 2026 року, у згорілих залишках будиночка поблизу перевалу Петрохан знайшли мертвими трьох чоловіків віком 45, 49 та 51 років. Як заявили в The Guardian, в усіх трьох були вогнепальні поранення в голову. Сліди ДНК, виявлені на вогнепальній зброї, належать лише загиблим чоловікам.

Пізніше, 8 лютого, у кемпері в районі піку Околчиця, поліція виявила тіла ще трьох людей. Це були 51-річний Івайло Калушев, 22-річний Микола Златков та 15-річний син спелеолога Яні Макулева. Слідчі підозрювали їх у причетності до загибелі чоловіків на перевалі Петрохан.

За даними поліції, п'ятеро загиблих були лісниками, які довгий час патрулювали район поблизу сербського кордону. Вони використовували готель на перевалі Петрохан як штаб-квартиру.

Правоохоронці також повідомили, що чоловіки сповідували тибетський буддизм. Один з родичів загиблого чоловіка розповів, що в группі була "виняткова психологічна нестабільність".

Мати однієї з жертв Раліца Асенова спростувала повідомлення про психологічну напруженість. Вона заявила, що чоловіки "явно стали свідками чогось" і все це "професійно скоєне вбивство".

Генеральний прокурор Борислав Сарафов порівняв ці жахливі смерті з серіалом "Твін Пікс". Він сказав, що "життя піднесло нам більше приголомшливих деталей, ніж у серіалі".

Для довідки."Твін Пікс" – культовий серіал Девіда Лінча. У центрі подій йдеться про загадкову смерть дівчини Лори Палмер у маленькому містечку. Серіал поєднує детектив та психологічну драму, створюючи атмосферу постійної напруги.

