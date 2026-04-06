Громадський діяч, засновник БФ Сергія Притули, волонтер Сергій Притула зауважив 24 Каналу, що коли чоловіки 40+ пішли воювати, їм на заміну бізнес привів молодих хлопців. На них виділили час, гроші, вони навчилися, отримували роботу, платили податки.

"Внаслідок цієї ініціативи певна частка молодих чоловіків зараз за межами країни. Я був прихильником того, аби пояснювати молоді цього вікового сегмента, що країна просить вас бути всередині не для війни, а саме для економіки та роботи. Цього ніхто не робив", – сказав він.

Що думає молодь?

Сергій Притула розповів, що регулярно спілкується з молоддю у різних куточках України. Він запитує в них, що вони думають про цю ініціативу. Молодь по-своєму трактує таке рішення.

Вони трактують її як можливість. Буквально 1 – 2 людини поставили під сумнів правильність цього рішення. Інші сказали, що якщо ці люди можуть виїхати за кордон, отримати там найкращі практики і повернутися в Україну, то це круто. Дискусійним залишається питання, скільки їх повернеться та з якими практиками. Але я транслюю те, що чую від молоді,

– додав волонтер.

