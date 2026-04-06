Громадський діяч, засновник БФ Сергія Притули, волонтер Сергій Притула зауважив 24 Каналу, що коли чоловіки 40+ пішли воювати, їм на заміну бізнес привів молодих хлопців. На них виділили час, гроші, вони навчилися, отримували роботу, платили податки.
Читайте також Притула відповів, чи балотуватиметься у президенти на наступних виборах
"Внаслідок цієї ініціативи певна частка молодих чоловіків зараз за межами країни. Я був прихильником того, аби пояснювати молоді цього вікового сегмента, що країна просить вас бути всередині не для війни, а саме для економіки та роботи. Цього ніхто не робив", – сказав він.
Що думає молодь?
Сергій Притула розповів, що регулярно спілкується з молоддю у різних куточках України. Він запитує в них, що вони думають про цю ініціативу. Молодь по-своєму трактує таке рішення.
Вони трактують її як можливість. Буквально 1 – 2 людини поставили під сумнів правильність цього рішення. Інші сказали, що якщо ці люди можуть виїхати за кордон, отримати там найкращі практики і повернутися в Україну, то це круто. Дискусійним залишається питання, скільки їх повернеться та з якими практиками. Але я транслюю те, що чую від молоді,
– додав волонтер.
Виїзд чоловіків 18 – 22 за кордон: останні новини
Президент України Володимир Зеленський прокоментував масовий виїзд молоді за кордон. Він зауважив, що якщо люди хочуть поїхати, і вони не мобілізаційного віку, то мають на це право.
У січні 2026 року активно поширювалися дані про виїзд 500 тисяч хлопців віком 18 – 22 роки виїхало з України за останні пів року. Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко спростував цю інформацію. За його словами, ця кількість значно менша.