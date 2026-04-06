Громадський діяч, засновник БФ Сергія Притули, волонтер Сергій Притула зауважив 24 Каналу, що його горизонт планування дуже обмежений. За його словами, спочатку треба дожити до наступних виборів.

"Я не можу так надовго планувати якісь справи в країні, яка перебуває у війні. Я їду чи в Харківську, чи Запорізьку, чи Донецьку область, чи будь-куди ще. Я не знаю, чи в той штаб, у якому я зараз сидітиму, прилетить "Іскандер" чи не прилетить. Ми вже кілька разів так розминалися. На щастя, це не було пов'язано з моїм візитом. Але я знаю, що таке трохи боятися. Тому про що ми взагалі говоримо?" – сказав він.

Волонтер додав, що зараз усі ресурси скеровує на допомогу українським військовим. А для військових станом на зараз головне, щоб були чітко поставлені завдання і ресурс для їх виконання.

Чи можуть військові йти в політику?

Також Сергій Притула відповів, чи можуть військові йти в політику. Він зазначив, що загалом немає обмежень для людей з будь-яких сфер, якщо вони відчувають, що можуть.

А де написано, що можна всім, крім військових? Прецеденти в історії були. І якщо в людей є внутрішнє відчуття поклику й усвідомлення спроможності, то слава Богу. У нас ніде в Конституції не написано, що дантист не може бути депутатом міської ради,

– підкреслив волонтер.

