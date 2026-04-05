Про це зазначив у розмові з 24 Каналом громадський діяч, засновник БФ Сергія Притули, волонтер Сергій Притула, розповівши про свій досвід спілкування з новою командою Міноборони. Він розкрив, які майбутні проєкти обговорював з представниками оборонного відомства.

Чи підтримують ідеї Притули у Міноборони?

Притула сказав, що спілкується з міністром оборони, його заступниками, зокрема з новим заступником по закупівлях Мстиславом Баніком, який нещодавно узявся за виконання обов'язків.

Є один дуже цікавий трек. Вибачте, я не можу про нього розказати. Але це експеримент щодо наших взаємовідносин з Міністерством оборони,

– пояснив волонтер.

Насправді дуже круто, за словами засновника благодійного фронту, що на п'ятому році війни не тільки до Міністерства оборони приходять з ідеями, а воно саме ініціює якісно новий рівень взаємодії.

Другий трек пов'язаний з нашим досвідом щодо формування певних специфічних мереж, які дають можливість краще застосовувати безпілотний літальний апарат,

– зауважив громадський діяч.

Спеціалісти фонду Сергія Притули у 2025 році реалізовували цей трек на Півдні у взаємодії з 12 ОЦСП, в якому заступником командира є Тімур Хромаєв (чоловік Маші Єфросиніної – 24 Канал). Це, за словами Притули, нереально крута структура з дуже високим рівнем експертизи.

У мене у фонді теж козаки з мізками, і ця взаємодія дала результат. Зараз ми цей результат показали команді міністра. Їм цікаво. Думаю, що щодо цієї історії у нас теж буде взаємодія щодо масштабування, переймання досвіду,

– розкрив Сергій Притула.

Він вважає, що міністр оборони озвучив дуже амбітні завдання. Вони хоч і дуже складні, але не нереальні.

Варто знати. Міністерство оборони запустило експериментальний проєкт щодо системи ППО із залучення приватного сектору. За словами міністра оборони України Михайла Федорова, одна з компаній-учасників проєкту вже підготувала власну групу ППО. Ба більше, вже збито кілька ворожих безпілотників на Харківщині, зокрема типу Shahed та Zala. Крім того, формуються нові групи ППО ще на 13 підприємствах. Вони отримали у Міноборони статус уповноваженого суб'єкта господарювання.

Притула поділився, що один з радників міністра сказав йому: "Якщо ви пропонуєте те, що нам допомагає, то треба бути дурним, щоб не чути". Проте такого не буває, щоб чули завжди і всі.

Найбільшою проблемою українського чиновника, за словами волонтера, є страх взяти на себе відповідальність, ініціативу, щоб щось робити. Тому що державна машина створювалася у такий спосіб, який можна схарактеризувати старою радянською фразою, яка давно мала бути викорінена зі словесних обертів, – "ініціатива наказуєма".

На жаль, так і є. Крок вліво, крок вправо, помилка – ти вже виходиш під кримінальною справою. Ти можеш зробити 99 успішних кейсів на якійсь посаді, але тобі ніхто за це не подякує, бо ти державний чиновник. Один раз помилишся – тебе закриють,

– зауважив громадський діяч.

Це, як наголосив Притула, відштовхує від цього цеху людей, які можуть, вміють щось робити. Комусь з них банально страшно, а хтось вважає, що краще взагалі нічого не робити.

Які проєкти реалізувало Міноборони?