Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ. Там просять не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і слідкувати за повідомленнями.

Зверніть увагу Це – змінює війну: як Україна модернізує свою зброю та чи зможе Росія їй протидіяти

Що відомо про загрозу російського удару?

Про можливі пуски стало відомо 25 квітня близько 2:39.

Імовірно здійснено пуски крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспійського моря,

– мовиться у повідомленні.

Якщо пуски були реальними, а не імітаційними, крилаті ракети можуть з'явитися у повітряному просторі України близько 4:00.

Зверніть увагу! Бомбардувальники Ту-95 є носіями крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55. Саме їх росіяни найчастіше використовують під час масованих ракетних ударів по Україні.

Якими є плани Росії?

Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга попереджав, що Росія готується масовано атакувати Україну сім разів на місяць. Йшлося про запуск щонайменше 400 БпЛА у поєднанні зі щонайменше 20 ракетами.

За словами Сибіги, нашим захисникам вдається збивати до 90% повітряних цілей. При цьому, як пояснив Володимир Зеленський, Україна все ще стикається з дефіцитом засобів ППО, тому працює над розвитком власної системи.