Неприємності можуть чекати росіян не лише на фронті, але й в глибокому тилу. Спеціально для 24 Каналу експерти розповіли більше про нові українські технології та про те, чого від них очікувати вже незабаром.

Які сюрпризи незабаром чекають росіян?

Керівник Центру окупації Петро Андрющенко зауважив, що росіяни не готові до так званого технологічного сюрпризу, який готує Україна на полі бою. Річ у тім, що ворог не так швидко адаптується до нових реалій фронту, зокрема й через надмірну бюрократизацію процесів.

Ми значно попереду. Креативність росіян набагато нижча за нашу, це факт. Одна з наших компаній є розробниками технології, яка дозволяє використовувати ШІ. Він самостійно шукає цілі й сам їх уражає. Схожі технології ще є в Україні, а в Росії – немає. Ми є лідерами в усьому світі,

– наголосив Андрющенко.

Свого часу росіяни випередили українців з використанням оптоволокна у дронах. Цей випадок, ймовірно, навчив, що не потрібно довго думати над покращенням зброї, її одразу потрібно тестувати в бойових умовах. Очевидно, краще помилитись, аніж дати ворогу першим освоїти нову технологію, якої не буде в нас.

"Вже зараз ми бачимо, що у російських військових колах розуміють, що вони зараз критично відстали. Світла в кінці тунелю вони не бачать, і навіть затяті прихильники влади стають опозиціонерами", – зауважив Андрющенко.

На думку експерта, вже найближчим часом росіяни зможуть побачити сюрпризи, які раніше анонсував Кирило Буданов. Можливо, мовилося саме про балістичні ракети.

Росіяни не готові до нової української зброї: дивіться відео

Ракету FP-1 модернізували?

Нещодавно в Росії помітили український дрон FP-1, який вправно маневрував у повітрі, ухиляючись від вогневого ураження. Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук зауважив, що Україна могла покращити свою далекобійну зброю. Не можна відкидати, що для цього також могли використати штучний інтелект.

Маневрування дрона FP-1 – вказує на одну з двох речей: або оператор здійснює управління дроном на великій відстані, чого раніше ми не вміли, або – тут я лише припускаю – це використання штучного інтелекту,

– зазначив Лакійчук.

Українські дрони зазвичай мали завдані координати та летіли на ураження без маневрів. Однак ситуація змінилася. Подібно до того як росіяни вдосконалили свої "Шахеди", керуючи ними в режимі реального часу, зробити це могли й в Україні.

"З допомогою ШІ можна керувати одиничними або груповими засобами. Ми вже ділилися своїм досвідом використання штучного інтелекту із західними партнерами, принаймні в питанні протиповітряної оборони. Можливо, це тепер стосується й ударних дронів. У такому випадку росіянам буде непереливки", – наголосив експерт.

Для України модернізація далекобійних безпілотників може відкрити нові можливості ураження об'єктів на території Росії. Зрештою, останнім часом удари Сил оборони стали справді масштабнішими та ефектнішими.

Як Україна оновила ударні дрони: перегляньте відео

Чи здатна Україна виготовити аналог Patriot?

Раніше Україна просила ліцензію на виробництво ракет до Patriot. Володимир Зеленський повідомив, що Київ міг би подвоїти обсяги виробництва. Однак наразі відповідного дозволу отримати не вдалося. Тож натепер Україна планує працювати над власною антибалістичною системою.

Військовий експерт Павло Нарожний пояснив, що це завдання не є нереалістичним, проте у процесі є кілька нюансів.

Для антибалістичної системи потрібно кілька важливих елементів. Насамперед радар – саме серце системи. Виробництва радарів в Україні були. Інший компонент – комп'ютеризована система управління, яка розраховує траєкторію цілі, що потрібно збити. З цим також не має бути проблем. Третя ж складова – це самі ракети,

– зазначив Нарожний.

Зі створенням антибалістичних ракет можуть виникнути деякі складнощі. Річ у тім, що для них потрібні системи наведення та навігації. Однак над цим в Україні працюють вже давно. Зокрема, можливо, йде певний обмін інформацією між конструкторським бюро "Промінь" та компанією Fire Point.

"З огляду на це абсолютно реально зробити аналог ЗРК Patriot або ракети для Patriot протягом кількох років – швидко цього не станеться", – наголосив Нарожний.

До речі, варто також сказати, що працює Україна і над власною балістикою. Зокрема, вже тривають випробування ракет FP-7 на 300 кілометрів та FP-9 на 600 кілометрів.

Чи зробить Україна аналог ЗРК Patriot: дивіться відео

Що ще відомо про нові українські розробки?