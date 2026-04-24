Неприятности могут ждать россиян не только на фронте, но и в глубоком тылу. Специально для 24 Канала эксперты рассказали больше о новых украинских технологиях и о том, чего от них ожидать уже в скором времени.

Какие сюрпризы вскоре ждут россиян?

Руководитель Центра оккупации Петр Андрющенко заметил, что россияне не готовы к так называемому технологическому сюрпризу, который готовит Украина на поле боя. Дело в том, что враг не так быстро адаптируется к новым реалиям фронта, в том числе и из-за чрезмерной бюрократизации процессов.

Мы значительно впереди. Креативность россиян намного ниже нашей, это факт. Одна из наших компаний является разработчиком технологии, которая позволяет использовать ИИ. Он самостоятельно ищет цели и сам их поражает. Похожие технологии еще есть в Украине, а в России – нет. Мы являемся лидерами во всем мире,

– подчеркнул Андрющенко.

В свое время россияне опередили украинцев с использованием оптоволокна в дронах. Этот случай, вероятно, научил, что не нужно долго думать над улучшением оружия, его сразу нужно тестировать в боевых условиях. Очевидно, лучше ошибиться, чем позволить врагу первым освоить новую технологию, которой не будет у нас.

"Уже сейчас мы видим, что в российских военных кругах понимают, что они сейчас критически отстали. Света в конце тоннеля они не видят, и даже ярые сторонники власти становятся оппозиционерами", – заметил Андрющенко.

По мнению эксперта, уже в ближайшее время россияне смогут увидеть сюрпризы, которые ранее анонсировал Кирилл Буданов. Возможно, говорилось именно о баллистических ракетах.

Ракету FP-1 модернизировали?

Недавно в России заметили украинский дрон FP-1, который ловко маневрировал в воздухе, уклоняясь от огневого поражения. Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук заметил, что Украина могла улучшить свое дальнобойное оружие. Не исключено, что для этого также могли использовать искусственный интеллект.

Маневрирование дрона FP-1 указывает на одну из двух вещей: либо оператор осуществляет управление дроном на большом расстоянии, чего раньше мы не умели, либо – здесь я только предполагаю – это использование искусственного интеллекта,

– отметил Лакийчук.

Украинские дроны обычно имели заданные координаты и летели на поражение без маневров. Однако ситуация изменилась. Подобно тому как россияне усовершенствовали свои "Шахеды", управляя ими в режиме реального времени, сделать это могли и в Украине.

"С помощью ИИ можно управлять единичными или групповыми средствами. Мы уже делились своим опытом использования искусственного интеллекта с западными партнерами, по крайней мере в вопросе противовоздушной обороны. Возможно, это теперь касается и ударных дронов. В таком случае россиянам будет несладко", – подчеркнул эксперт.

Для Украины модернизация дальнобойных беспилотников может открыть новые возможности поражения объектов на территории России. В конце концов, в последнее время удары Сил обороны стали действительно более масштабными и эффектными.

Способна ли Украина изготовить аналог Patriot?

Ранее Украина просила лицензию на производство ракет к Patriot. Владимир Зеленский сообщил, что Киев мог бы удвоить объемы производства. Однако пока соответствующего разрешения получить не удалось. Поэтому сейчас Украина планирует работать над собственной антибаллистической системой.

Военный эксперт Павел Нарожный объяснил, что эта задача не является нереалистичной, однако в процессе есть несколько нюансов.

Для антибаллистической системы нужно несколько важных элементов. Прежде всего радар – самое сердце системы. Производства радаров в Украине были. Другой компонент – компьютеризированная система управления, рассчитывающая траекторию цели, которую нужно сбить. С этим также не должно быть проблем. Третья же составляющая – это сами ракеты,

– отметил Нарожный.

С созданием антибаллистических ракет могут возникнуть некоторые сложности. Дело в том, что для них нужны системы наведения и навигации. Однако над этим в Украине работают уже давно. В частности, возможно, идет определенный обмен информацией между конструкторским бюро "Луч" и компанией Fire Point.

"Учитывая это, абсолютно реально сделать аналог ЗРК Patriot или ракеты для Patriot в течение нескольких лет – быстро этого не произойдет", – подчеркнул Нарожный.

К слову, стоит также сказать, что работает Украина и над собственной баллистикой. В частности, уже продолжаются испытания ракет FP-7 на 300 километров и FP-9 на 600 километров.

