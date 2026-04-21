Украинские силы все активнее применяют наземные роботизированные системы и дроны для ведения боевых действий, что постепенно меняет характер современной войны. Об этом пишет CNN.
Как дроны и наземные системы меняют поле боя?
По словам командира подразделения, который проводит миссии с роботизированными системами Николая "Макара" Зинкевича, во время одной из операций украинские наземные роботы и дроны впервые смогли заставить российских военных сдаться без единого выстрела со стороны пехоты. Он назвал это историческим случаем, когда позиция была взята исключительно с помощью роботизированных систем. После этого подобные миссии стали регулярной практикой для подразделений, работающих с наземными дронами. Сначала такие системы использовали для эвакуации раненых и доставки боеприпасов, однако впоследствии их начали применять и для штурмовых операций.
Эксперты отмечают, что наземные роботы имеют ряд преимуществ: их сложнее обнаружить, они способны работать в различных погодных условиях и могут переносить значительные грузы. В то же время они уже доказали эффективность в боевых условиях, в частности при обороне позиций и логистических операциях.
По данным украинских военных, только за последние месяцы дроны и роботы выполнили десятки тысяч миссий, спасая жизни военных в самых опасных зонах.
Аналитики подчеркивают, что развитие таких технологий меняет саму концепцию войны, однако пока они не могут полностью заменить пехоту для удержания территорий. В то же время Украина планирует масштабировать использование роботизированных систем, постепенно интегрируя их во все уровни боевых операций.
Как Украина использует новые технологии в войне с Россией?
СБС ВСУ впервые в мире реализовали уникальную операцию по перехвату "Шахеда". Известно, что использование морских платформ для запуска дронов-перехватчиков усиливает борьбу с воздушными угрозами и создает новый уровень обороны.
Украина планирует в 2026 году законтрактовать 25 тысяч наземных роботизированных комплексов для фронта, что вдвое больше, чем в 2025 году. Министр обороны Михаил Федоров объявил о запуске центра компетенций НРК при Минобороны для ускорения внедрения роботизированных систем на фронте.