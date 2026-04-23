Про це він розповів на Київському безпековому форумі 23 квітня.

"Як ми, так і ворог досяг певного максимуму у використанні наявних технологій управління", – зауважив він.

Тож наступний етап – повна інтеграція штучного інтелекту.

Буданов зазначив, що Україні потрібен перехід до автономних систем, які здатні самостійно ідентифікувати цілі та маневрувати.

Такі напрацювання в України вже є, і переконаний, що зовсім скоро стануть сюрпризом для ворога,

– сказав він.

"Зі слабкими ніхто у світі справи не має, а міжнародне право без сили не працює. Щоб досягти успіху в перемовинах, ми маємо бути сильними на полі бою та об'єднаними в тилу", – також зауважив він.