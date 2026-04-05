Засновник БФ Сергія Притули та волонтер розповів 24 Каналу, що розмови відбувалися після певних ситуацій. Зокрема, після скандалу із Тимуром Міндічем.

"Ненормативна лексика вживалася у контексті певних розмов про стан справ усередині країни і ззовні. Тому що не все гладко, м'яко кажучи. Розмови відбувалися після Міндічгейту і певних подій, пов'язаних з тим, що деяких політичних лідерів країни ловили з "нещасними 40 тисячами". Як казав один ув'язнений олігарх, "жалюгідними 40 тисячами", – зауважив він.

Що із поверненням українців з-за кордону?

Сергій Притула поділився, що також було кілька магістральних тем для розмови. Зокрема, коли волонтер повернувся з відрядження у США та Канаду. Там відбулося 10 зустрічей з українськими громадами. Було про що поговорити з погляду болю українців за межами України. Виявилося, що є колосальна проблема.

Під час зустрічі із Зеленським громадський діяч обговорив те, що немає формули повернення українців з-за кордону. На думку волонтера, протягом останніх 4 років не було притомної державної політики щодо повернення українців.

А кроків, які відштовхували українців від повернення, я бачив достатньо. Тому хто "накосячив", той хай і "фіксить". Чи бачу я, що це почали "фіксити"? Ні. І не впевнений, що будуть. У мене таке враження, що навіть на рівні уряду немає людей, спроможних прописати цю дорожню карту,

– сказав засновник БФ Сергія Притули.

Зустріч Притули та Зеленського: що відомо?