Что предлагают делать с законопроектами, которые не подписал президент?

Некоторые законопроекты, которые Верховная Рада уже полностью рассмотрела, застряли на этапе "Передано на подпись президенту". Это нарушает Конституцию Украины, которая определяет время на принятие закона главой парламента и президентом. Глава государства имеет 15 дней после решения Верховной Рады. Это прямо предусмотрено статьей 94 Конституции. Если за это время закон президент не возвращает с подписью, то он считается принятым и должен быть обнародован.

Подпись президента означает, что государство берет его на выполнение. Или же гарант может сформулировать предложения, как можно изменить законопроект. Тогда его подают на повторное рассмотрение с предложенными изменениями. Уже тогда, если Верховная Рада снова поддержала обновленный проект большинством голосов, то президент должен его подписать и обнародовать в течение 10 дней.

То есть обязанность президент подписать закон есть в Конституции Украины. Поэтому депутаты уже зафиксировали нарушения Владимира Зеленского и требуют изменить Регламент Верховной Рады относительно особенностей обнародования законов. Об этом говорится в карточке законопроекта №15256.

Авторы предлагают гарантировать обнародование законов, принятых парламентом, если одна из частей парламента почему-то не выполнилась, например после голосования президент не подписал закон.

Поэтому законодатели предлагают разрешить председателю Верховной Рады утверждать принятые документы, если этого не делает президент. Речь идет о тех законах, которые глава государства одобрил, но не подписал.

Авторы отмечают, что подобное было предусмотрено в старой редакции Регламента Верховной Рады. Соответствующую норму о праве спикера парламента подписывать принятые законы изъяли в 2010 году после решения Конституционного Суда.

Норма этой статьи предусматривала, что в случае, если президент Украины не подписал закон, принятый Верховной Радой во время повторного рассмотрения не менее чем двумя третями голосов народных депутатов от ее конституционного состава, Председатель Верховной Рады Украины безотлагательно официально обнародует такой закон за своей подписью. Поэтому предлагается восстановить действие статьи 137 Регламента,

– пишет народный депутат и автор законопроекта Роман Лозинский.

Таким образом в Украине хотят устранить законодательный пробел, когда поддержанные Верховной Радой и одобренные президентом законы не обнародуются и как следствие – не становятся действующими.

Народные избранники создали проект, чтобы в Украине можно было гарантировать обнародование. Вероятно, удастся обеспечить бесперебойное функционирование механизма законодательства. Проект устанавливает и правило народовластия, ведь предусмотрено не применять новый порядок, если петиция к президенту с призывом ветировать закон поддержат более 25 тысяч граждан.

Что изменит законопроект?

Если законопроект №15256 поддержат народные депутаты, то закон уже на следующий день вступит в силу. Тогда в течение месяца председатель парламента должен сообщить об одобрении законов, которые не подписал президент, но они могут считаться действующими.

Напомним, неделю назад Роман Дозинский сообщил, что на тот момент в Раде было 44 закона, которые Верховная Рада поддержала голосами, но президент их не подписал.

По словам автора законопроекта, игнорирование президентом решений Верховной Рады можно назвать позором для парламентско-президентской страны. По словам Лозинского, среди неподписанных законов есть такой, что игнорируется уже 687 дней, хотя конституционное большинство народных депутатов за него проголосовало. Речь, вероятно, идет о некоторых вопросах финансирования Сил безопасности и обороны.

Другой проект, который президент не подписал, касается обязанности министров отчитываться перед Верховной Радой при увольнении.

Почему Рада не принимает большинство законов из повестки дня?

Одной из главных причин политического кризиса называют то, что часть депутатов перестала стабильно голосовать за инициативы Кабинета Министров, а некоторые вообще дистанцировались от работы. Правительство они считают слабым в контексте коммуникации и говорят, что чиновники некачественно готовят документы.

Как рассказал в комментарии 24 Каналу руководитель политико-правовых программ Украинского центра общественного развития Игорь Рейтерович, переломным моментом для парламента стали политические скандалы. В частности, серьезный удар по доверию внутри власти вызвали истории вокруг НАБУ и САП, а также так называемый "Миндичгейт". После этого часть депутатов перестала поддерживать инициативы Офиса Президента. Парламент начал демонстрировать собственную политическую субъектность.

Кризис в Верховной Раде уже имел влияние на международные обязательства Украины. Из-за блокирования отдельных законов могут задерживаться программы сотрудничества с МВФ и выполнения требований ЕС для евроинтеграции.