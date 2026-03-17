Почему не все законопроекты сейчас проходят в Раде?

В последнее время скандалы с рядом депутатов и чиновников, усталость от правительства и обида на Офис Президента после летнего скандала с голосованием "против" или "за" НАБУ и САП привели к тому, что даже монобольшинство игнорирует часть законопроектов, которые были поданы Кабинетом Министров. Об этом пишет журналистка BBC Украина София Середа.

Партия "Слуга народа" уменьшает количество депутатов, которые активно голосовали. Сейчас по сообщению первого заместителя председателя парламентского большинства Андрея Мотовиловца, фракция состоит из 111 нардепов.

Несмотря на это в парламенте "Слуга народа" до сих пор составляет монобольшинство, которое единолично сформировало правительство. Однако за законы, которые предлагает Кабмин, даже "слуги" не хотят голосовать. Свое недовольство нардепы, в частности, выражают во время часа вопросов к правительству. Так Кабмин фактически потерял доверие и собственной фракции.

Из-за этого не голосуются проекты, которые являются требованиями Международного валютного фонда и Европейского Союза, от которых зависит финансирование армии и евроинтеграция. Украинский Кабмин, по словам народных избранников, якобы не советуется с парламентом и выносит на голосование странные проекты. Кроме того, многие из депутатов отмечают плохую подготовку инициатив от правительства.

Вы просто посмотрите, что у нас происходит каждую пятницу: в зале – несколько десятков депутатов, а другие даже не считают нужным тратить свое время на бессодержательные ответы Свириденко и Ко, потому что это потом все равно не будет иметь ничего общего с реальностью,

– рассказал журналистке BBC один из топ-депутатов "Слуги народа".

Интересно! Есть среди "Слуг народа" и те, кто высказался о значительно лучшей коммуникации Кабинета министров и парламента в последние полгода, чем за предыдущие годы.

Подробную статистику предоставляет народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк. Он отметил, что за последние заседания Рады все фракции и группы стали голосовать лучше, кроме "Слуги народа". Этим нардеп фактически подтвердил, что Кабмин не имеет доверия даже в монобольшинстве.

Согласно статистике, на 13-й сессии от "Слуги народа" было в среднем 189 голосов, а уже на 15-й этот показатель упал до 164 голосов.

По словам Железняка, спад голосований от фракции начался еще в июле, когда возникли первые серьезные конфликты по ликвидации НАБУ и САП, а еще большие проблемы начались после разоблачения так называемого "Миндичгейта" в декабре.

Неуважение к правительству – основная причина проблемы

В комментарии 24 Канала народный депутат Ярослав Железняк объяснил, что парламент действительно не уважает Кабмин и не хочет голосовать за различные непопулярные проекты, особенно после известной истории с "МиндичГейтом". В то же время это не сильно мешает принятию народными избранниками по-настоящему важных законопроектов.

Ярослав Железняк Народный депутат, партия "Голос" Непопулярные законы от правительства не проходят, потому что это правительство никто не уважает. Они, как по мне, и правда заслуживают такого отношения. Нормальная работа Рады восстановится, когда заменят правительство и президент займется своими полномочиями и не будет придумывать разные идеи, которые они потом не могут реализовать.

