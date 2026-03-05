Схоже, наступною буде Куба. Про це йдеться в інтерв'ю Трампа для Politico.

Що сказав Трамп про Кубу?

Трамп зазначив, що "Куба теж впаде".

Він підтвердив, що Штати підтримують зв'язок з комуністичним керівництвом Куби, бо там посилюється нестабільність після захоплення венесуельського лідера Ніколаса Мадуро.

"Їм потрібна допомога. Ми розмовляємо з Кубою", – сказав Трамп.

Він припустив, що погіршення ситуації на острові частково є результатом тиску США, зокрема припинення поставок венесуельської нафти, яка колись підтримувала Кубу.

Ну, це завдяки моєму втручанню, втручанню, яке відбувається. Очевидно, що інакше у них не було б цієї проблеми. Ми перекрили всю нафту, всі гроші… все, що надходить з Венесуели, яка була єдиним джерелом,

– зазначив американський президент.

Зверніть увагу, засновник аналітичної спільноти Resurgam Дмитро Корнієнко під час розмови з 24 Каналом теж зазначив, що наступною після Ірану може стати Куба. Це чутливий регіон, ситуація там має "дозріти". Після втрати партнерства з Венесуелою Куба стала ізольованим регіоном.

Куба: останні новини