Схоже, наступною буде Куба. Про це йдеться в інтерв'ю Трампа для Politico.
Що сказав Трамп про Кубу?
Трамп зазначив, що "Куба теж впаде".
Він підтвердив, що Штати підтримують зв'язок з комуністичним керівництвом Куби, бо там посилюється нестабільність після захоплення венесуельського лідера Ніколаса Мадуро.
"Їм потрібна допомога. Ми розмовляємо з Кубою", – сказав Трамп.
Він припустив, що погіршення ситуації на острові частково є результатом тиску США, зокрема припинення поставок венесуельської нафти, яка колись підтримувала Кубу.
Ну, це завдяки моєму втручанню, втручанню, яке відбувається. Очевидно, що інакше у них не було б цієї проблеми. Ми перекрили всю нафту, всі гроші… все, що надходить з Венесуели, яка була єдиним джерелом,
– зазначив американський президент.
Зверніть увагу, засновник аналітичної спільноти Resurgam Дмитро Корнієнко під час розмови з 24 Каналом теж зазначив, що наступною після Ірану може стати Куба. Це чутливий регіон, ситуація там має "дозріти". Після втрати партнерства з Венесуелою Куба стала ізольованим регіоном.
Куба: останні новини
Сенатор США Ліндсі Грем озвучував думку, що наступною ціллю США дійсно стане Куба. Питання падіння Куби уже обговорюється у Вашингтоні.
Нещодавно кубинська влада заявила про спробу теракту з боку кубинців, які проживають у США. Відбулася перестрілка зі швидкісним катером у територіальних водах Куби. Втім, Штати заперечили свою причетність.
А 5 березня на Кубі виник масштабний блекаут. Відключення електрики сталося саме на тлі посилення тиску Трампа, адже раніше він обмежив постачання нафти до острова.