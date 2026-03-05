Про це повідомляє Reuters.

Енергетична компанія Union Electrica (UNE) заявила, що причиною блекауту стала несподівана аварія на теплоелектростанції Antonio Guiteras, розташованій приблизно за 100 кілометрів на схід від Гавани. Через це електропостачання зникло на великій частині острова – від західної провінції Пінар-дель-Ріо до центрально-східної Камагуей.

Крім того, електрика зникла й у східній провінції Лас-Тунас через несправність підстанцій. У результаті стабільне електропостачання збереглося лише в найсхідніших регіонах країни.

За даними регіональної газети Giron, ремонт енергоблоку на станції Guiteras може тривати три – чотири дні.

У Reuters зазначили, що останніми роками Куба вже пережила кілька масштабних блекаутів. Вони почалися ще до обмеження постачання нафти США, зокрема після того, як Вашингтон у січні фактично відсторонив від влади венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро.

Влада Куби пояснює економічну кризу десятиліттями американських санкцій, які, за її словами, призвели до браку інвестицій у виробництво електроенергії та розвиток електромереж.

Відключення електромережі не можна вважати нормою. Я вважаю, що це неправильно. Через перебої з електроенергією кубинське державне телебачення тимчасово припинило мовлення,

– наголосив 28-річний інженер Аріан Мендоза з Гавани.

Дефіцит палива вже змусив уряд країни обмежувати деякі державні послуги, зокрема вивезення сміття та транспорт. У відповідь багато мешканців встановлюють сонячні панелі на будинках і навіть автомобілях, щоб мати електрику на тлі стрімкого зростання цін на паливо.

