Політолог Володимир Фесенко пояснив 24 Каналу, що операція проти Ірану, яка розпочалася напередодні запланованого візиту Трампа до Китаю, є також козирем у переговорах з Пекіном.

Чи виграє Росія від подій на Близькому Сході?

Повністю знищити нафтову інфраструктуру Перської затоки навряд чи вдасться, а будь-яка спроба Ірану перекрити Ормузьку протоку наштовхнеться на негайну реакцію США, бо деблокування є для Вашингтона справою принципу.

Держсекретар Марко Рубіо вже попередив, що у разі загрози нафтовому експорту з Перської затоки Сполучені Штати запровадять усі можливі заходи для стабілізації глобального ринку.

Перська затока забезпечує чверть світового нафтового експорту – це суттєво впливає на ціни, особливо для азійських країн. Альтернативні постачальники є – США, Венесуела, Росія – і саме Москва може тимчасово виграти від нестабільності навколо Перської затоки,

– зазначив Фесенко.

Виграш Росії від нафтової нестабільності буде тимчасовим – щойно війна закінчиться, США відновлять свої правила гри. Адже одна з ключових цілей американської операції проти Ірану – встановлення контролю над глобальними нафтовими потоками.

Які наслідки для ринку нафти матиме перекриття Ормузької протоки?

Операція проти Ірану розпочалася невипадково – саме напередодні запланованого візиту Трампа до Китаю, і перемога над Іраном до кінця березня стане вагомим козирем у переговорах з Сі Цзіньпіном. Контроль над нафтовими потоками – одна з ключових цілей цієї війни, і саме тут інтереси США та Росії кардинально розходяться.

Санкції проти російської нафти і танкерного флоту – це не допомога Україні і не спосіб зупинити війну, хоча такі цілі теж є. Головне – контроль США над нафтовим ринком, і саме тут інтереси Вашингтона та Москви кардинально суперечать одне одному,

– наголосив Фесенко.

Наразі ціни на нафту зросли лише до 80 доларів за барель, однак повне перекриття Ормузької протоки могло б підштовхнути їх до 100 доларів і вище – чим Росія може скористатися. Стратегічно ж США зацікавлені у нормалізації ринку, і країни ОПЕК вже ухвалили рішення збільшити видобуток для компенсації дефіциту.

Країни ОПЕК вже домовились збільшити видобуток для компенсації нафтового дефіциту, тому в стратегічній перспективі ринок нормалізується – і Росія не отримає тих великих зисків, на які розраховує.

Зверніть увагу! Засновник аналітичної спільноти Resurgam Дмитро Корнієнко зазначив, що якщо Іран незабаром дасть сигнал про початок переговорів, вимоги Дональда Трампа будуть максимальними. Якщо ж Тегеран вирішить затягнути, що створює ризики для конкретних осіб та керівництва країни, умови угоди можуть бути іншими.

Що ще відомо про ситуацію на нафтовому ринку?