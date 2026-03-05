Об этом сообщает Reuters.

Куда исчез свет на Кубе?

Энергетическая компания Union Electrica (UNE) заявила, что причиной блэкаута стала неожиданная авария на теплоэлектростанции Antonio Guiteras, расположенной примерно в 100 километрах к востоку от Гаваны. Из-за этого электроснабжение исчезло на большой части острова – от западной провинции Пинар-дель-Рио до центрально-восточной Камагуэй.

Кроме того, электричество исчезло и в восточной провинции Лас-Тунас из-за неисправности подстанций. В результате стабильное электроснабжение сохранилось только в самых восточных регионах страны.

По данным региональной газеты Giron, ремонт энергоблока на станции Guiteras может занять три – четыре дня.

В Reuters отметили, что в последние годы Куба уже пережила несколько масштабных блэкаутов. Они начались еще до ограничения поставок нефти США, в частности после того, как Вашингтон в январе фактически отстранил от власти венесуэльского диктатора Николаса Мадуро.

Власти Кубы объясняет экономический кризис десятилетиями американских санкций, которые, по ее словам, привели к нехватке инвестиций в производство электроэнергии и развитие электросетей.

Отключение электросети нельзя считать нормой. Я считаю, что это неправильно. Из-за перебоев с электроэнергией кубинское государственное телевидение временно прекратило вещание,

– отметил 28-летний инженер Ариан Мендоза из Гаваны.

Дефицит топлива уже заставил правительство страны ограничивать некоторые государственные услуги, в частности вывоз мусора и транспорт. В ответ многие жители устанавливают солнечные панели на домах и даже автомобилях, чтобы иметь электричество на фоне стремительного роста цен на топливо.

