Об этом говорится в материале издания Axios, журналисты которого ссылаются на данные разведки.

Как Куба может дать отпор Штатам?

По словам одного из высокопоставленных представителей США, полученные разведданные могут стать аргументом для возможных силовых шагов Вашингтона и усиливают беспокойство администрации Дональда Трампа относительно рисков, которые, по мнению американской стороны, связаны с деятельностью Кубы и присутствием иранских военных советников в Гаване.

Справка. Гавана – столица Кубы. Отметим также, что обе страны – Иран и Куба – находятся под жесткими международными санкциями США. Так, их сотрудничество является частью политического и военного альянса между государствами.

Американский чиновник также отметил, что распространение подобных технологий в непосредственной близости к США вызывает тревогу, особенно учитывая возможное взаимодействие различных враждебных акторов – от террористических организаций и наркокартелей до иранских и российских структур.

Как сообщает Axios, 14 мая директор Центрального разведывательного управления Джон Рэтклифф посетил Кубу, где предупредил местное руководство о недопустимости участия в потенциальных военных действиях.

По словам источника в американской разведке, он также призвал кубинскую сторону к политическим изменениям, заявив, что это могло бы способствовать отмене санкций.

Куба больше не может служить платформой для противников, чтобы продвигать враждебные планы в нашем полушарии,

процитировал собеседник из ЦРУ слова Рэтклифа.

По информации Axios, с 2023 года Куба закупает ударные беспилотники в России и Иране и размещает их в ключевых точках острова.

Кроме того, по словам американского чиновника, Гавана уже обращалась в Москву с запросом на дополнительную военную технику и дроны, а также поддерживала контакты с Тегераном, интересуясь иранским опытом противодействия США.

Как сотрудничают Россия и Куба?

В апреле появлялась информация, что Россия готова и в дальнейшем поставлять нефть на Кубу, чтобы смягчить топливный кризис в стране.

В то же время Госдепартамент США заявил, что Куба могла направить до 5 тысяч солдат для участия в войне против Украины, фактически предоставляя России политическую и дипломатическую поддержку. По этим оценкам, кубинцы могут составлять одну из крупнейших групп иностранцев, привлеченных к поддержке российских военных действий в Украине.

Однако, комментируя этот вопрос, политолог-международник Максим Яли в эфире 24 Канала сообщал, что подтверждений этому нет – зато следует дождаться, когда ВСУ возьмут кубинцев в плен.

Что известно о базе США в Гуатанамо, которую может атаковать Куба?

Военно-морская база Гуантанамо - это американская военно-морская база, расположена в заливе Гуантанамо на Кубе, примерно в 30 километрах от одноименного города. США получили ее в аренду еще в 1903 году после завершения испано-американской войны.

Где расположена база Гуатанамо: смотрите на карте

Отмечается, что это самая южная глубоководная база ВМС США в Западном полушарии. На территории комплекса также действует известная тюрьма. Залив Гуантанамо давно имеет в мировом сознании репутацию места, связанного с жесткими практиками содержания.

При этом Дональд Трамп и его окружение рассматривали план использовать его для массового размещения нелегальных мигрантов, в частности, граждан даже дружественных государств. По словам сенатора Гэри Питерса, расходы на одного заключенного в Гуантанамо превышают 100 тысяч долларов в сутки и фактически противоречат другой идее американского президента – уменьшению государственных расходов.

Какова риторика Трампа по Кубе?

Недавно президент США намекал на возможность проведения новой военной операции, которую он подал как "помощь" Кубе.

Также сообщалось, что США и Куба впервые за последние 10 лет провели переговоры в Гаване. Во время встречи обсуждали вопросы демократических и экономических свобод, а также возможность восстановления доступа к интернету, в частности через спутниковую систему Starlink.

Несмотря на все "дружеские" переговоры, во время выступления 1 мая в Форум-клубе Палм-Бич во Флориде Дональд Трамп в шутливой форме заявил, что мог бы "очень быстро" взять Кубу под контроль.