На встрече присутствовали должностные лица Государственного департамента США, а среди кубинцев – внук лидера Рауля Кастро. Об этом пишет Axios.
Что известно о переговорах США и Кубы?
Эту встречу считают дипломатическим прорывом. Ведь это первый случай со времени визита президента Обамы 10 лет назад, когда правительственный самолет США приземлился на Кубе.
Издание отмечает, что сейчас Куба ближе к общественному коллапсу, чем когда-либо, ведь президент Трамп вместе с государственным секретарем Рубио гораздо меньше склонны идти на уступки.
Высокопоставленный чиновник США рассказал, что 17 апреля состоялось несколько встреч. Он не назвал имен участников, кроме одного – Рауля Гильермо Родригеса Кастро, внука Кастро.
Справочно. Младшего Кастро считают фактическим представителем своего деда. Последний – остается реальной властью на Кубе.
Американские чиновники убедили режим Кастро, что кубинская экономика находится в свободном падении и остров имеет небольшое окно, чтобы провести ключевые реформы, поддерживаемые США. Если нет – ситуация необратимо ухудшится.
Чиновники Госдепа повторили тезис давней политики США по содействию отмене кубинского эмбарго. Она включает:
- компенсацию резидентам США и корпорациям, чьи активы и имущество были конфискованы после революции 1959 года,
- освобождение политических заключенных,
- обеспечение кубинскому народу больших политических свобод, свободные и честные выборы.
Американские чиновники также выразили обеспокоенность относительно иностранных разведывательных, военных и террористических групп, которые действуют вблизи США.
Президент Трамп стремится найти дипломатическое решение, если это возможно, но не позволит острову превратиться в серьезную угрозу национальной безопасности, если лидеры Кубы не желают или не могут действовать,
– сказал чиновник.
