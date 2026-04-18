На зустрічі були присутні посадовці Державного департаменту США, а серед кубинців – онук лідера Рауля Кастро. Про це пише Axios.

Що відомо про переговори США та Куби?

Цю зустріч вважають дипломатичним проривом. Адже це перший випадок з часу візиту президента Обами 10 років тому, коли урядовий літак США приземлився на Кубі.

Видання зазначає, що зараз Куба ближча до суспільного колапсу, ніж будь-коли, адже президент Трамп разом з державним секретарем Рубіо набагато менше схильні йти на поступки.

Високопоставлений чиновник США розповів, що 17 квітня відбулося кілька зустрічей. Він не назвав імен учасників, окрім одного – Рауля Гільєрмо Родрігеса Кастро, онука Кастро.

Довідково. Молодшого Кастро вважають фактичним речником свого діда. Останній – залишається реальною владою на Кубі.

Американські чиновники переконали режим Кастро, що кубинська економіка перебуває у вільному падінні і острів має невелике вікно, щоб провести ключові реформи, що підтримуються США. Якщо ні – ситуація незворотно погіршиться.

Чиновники Держдепу повторили тезу давньої політики США щодо сприяння скасуванню кубинського ембарго. Вона включає:

компенсацію резидентам США та корпораціям, чиї активи та майно були конфісковані після революції 1959 року,

звільнення політичних в'язнів,

забезпечення кубинському народу більших політичних свобод, вільні та чесні вибори.

Американські чиновники також висловили занепокоєння щодо іноземних розвідувальних, військових та терористичних груп, які діють поблизу США.

Президент Трамп прагне знайти дипломатичне рішення, якщо це можливо, але не дозволить острову перетворитися на серйозну загрозу національній безпеці, якщо лідери Куби не бажають або не можуть діяти,

– сказав чиновник.

