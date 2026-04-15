Про це адміністрація президента Дональда Трампа повідомила Конгрес США, повідомляє Axios.
Яку роль відіграє Куба?
Повідомляють, що Куба начебто надала "дипломатичну та політичну підтримку Москві". У несекретному звіті Держдепу США вказують, що хоч офіційні записи про це не свідчать, проте є "вагомі ознаки" сприяння цьому.
Кубинський режим не зміг захистити своїх громадян від використання їх як пішаків у російсько- українській війні,
– заявив речник Державного департаменту США.
Axios пище, що відповідний звіт зовнішньодипломатичного американського відомства з'явився на тлі посилення тиску Білого дому з метою зміни керівництва в Гавані та фактичної блокади поставок нафти до країни.
"Громадяни Куби стали однією з найбільших ідентифікованих груп іноземних бойовиків, які підтримують російські військові операції в Україні", – вказують у звіті.
Видання зауважує, що більшість інформації з відкритих джерел свідчить про те, що в Україні одночасно воюють від 1 до 5 тисяч громадян Куби. За оцінками української розвідки, кілька тисяч перекинули на фронт.
Водночас сенатор-республіканець Тед Круз в інтерв'ю виданню повідомив, що режим Куби підриває американські інтереси у всьому світі. Нагадують, що вперше присутність кубинських громадян викрили ще у 2023 році.
Що цьому передувало?
Раніше уряд Куби розпочав кримінальне розслідування та заявив, що торгівля людьми чітко заборонена його законодавством. Пізніше він оголосив про порушення дев'яти кримінальних справ, у яких фігурує 40 обвинувачених.
Утім, Державний департамент США сумнівається у достовірності цього. У жовтні 2025 року відомство посилалося на присутність бойовиків Куби, щоб створити опір резолюції ООН, яка б скасувала ембарго США щодо Куби.
До слова, політолог-міжнародник Максим Ялі в етері 24 Каналу повідомляв, що підтверджень стосовно участі кубинців у війні немає, тому варто дочекатись, коли ЗСУ візьмуть громадян цієї країни у полон.
Як співпрацюють Куба і Росія?
Наприкінці березня російський нафтовий танкер прибув на Кубу з 100 тисячами метричних тонн сирої нафти для підтримки під час енергетичної кризи. Москва хотіла продовжувати відповідну допомогу.
До цього адміністрація Трампа несподівано дозволила танкеру доставити 730 тисяч барелів сирої нафти на Кубу. Він применшив значення цього постачання для Куби, заявивши, що "режим там поганий".