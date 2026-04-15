Про це адміністрація президента Дональда Трампа повідомила Конгрес США, повідомляє Axios.

Яку роль відіграє Куба?

Повідомляють, що Куба начебто надала "дипломатичну та політичну підтримку Москві". У несекретному звіті Держдепу США вказують, що хоч офіційні записи про це не свідчать, проте є "вагомі ознаки" сприяння цьому.

Кубинський режим не зміг захистити своїх громадян від використання їх як пішаків у російсько- українській війні,

– заявив речник Державного департаменту США.

Axios пище, що відповідний звіт зовнішньодипломатичного американського відомства з'явився на тлі посилення тиску Білого дому з метою зміни керівництва в Гавані та фактичної блокади поставок нафти до країни.

"Громадяни Куби стали однією з найбільших ідентифікованих груп іноземних бойовиків, які підтримують російські військові операції в Україні", – вказують у звіті.

Видання зауважує, що більшість інформації з відкритих джерел свідчить про те, що в Україні одночасно воюють від 1 до 5 тисяч громадян Куби. За оцінками української розвідки, кілька тисяч перекинули на фронт.

Водночас сенатор-республіканець Тед Круз в інтерв'ю виданню повідомив, що режим Куби підриває американські інтереси у всьому світі. Нагадують, що вперше присутність кубинських громадян викрили ще у 2023 році.

Що цьому передувало?

Раніше уряд Куби розпочав кримінальне розслідування та заявив, що торгівля людьми чітко заборонена його законодавством. Пізніше він оголосив про порушення дев'яти кримінальних справ, у яких фігурує 40 обвинувачених.

Утім, Державний департамент США сумнівається у достовірності цього. У жовтні 2025 року відомство посилалося на присутність бойовиків Куби, щоб створити опір резолюції ООН, яка б скасувала ембарго США щодо Куби.

До слова, політолог-міжнародник Максим Ялі в етері 24 Каналу повідомляв, що підтверджень стосовно участі кубинців у війні немає, тому варто дочекатись, коли ЗСУ візьмуть громадян цієї країни у полон.

Як співпрацюють Куба і Росія?