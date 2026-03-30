Берегова охорона США дозволила російському танкеру з 730 000 барелями сирої нафти дістатися Куби. До порту Матансас судно має прибути вже у понеділок, 30 березня. Про це пише The New York Times.

Чому Трамп дозволив Росії поставити паливо Кубі?

Прибуття російського танкера тимчасово полегшить енергетичну кризу на Кубі й дозволить країні "виграти" щонайменше кілька тижнів до вичерпання запасів пального.

Окрім того, поставка нафти трохи зменшить тиск на тамтешній уряд, який перебуває під загрозою економічного колапсу, і покаже, що Росія продовжує підтримувати свого давнього союзника.

До слова, Дональд Трамп підтвердив журналістам, що дозволив Росії поставити Кубі нафту. Політик заявив, що не має нічого проти, якщо якась країна зараз захоче відправити трохи нафти на Кубу, бо, мовляв, останній потрібно "виживати".

Водночас він применшив значення цього постачання для Куби, заявивши, що "режим там поганий" і країна "все одно не врятується".

Наразі причини американського рішення пропустити російський танкер до Куби залишаються незрозумілими. Ймовірно, воно дозволяє уникнути потенційного загострення з Росією поблизу узбережжя Флориди.

Зауважимо, що нафтове ембарго США призвело до енергетичної кризи на Кубі: регулярних відключень світла, дефіциту пального, зростання цін і проблем у медицині.

ООН та інші організації критикують США, називаючи ситуацію на Кубі гуманітарною кризою.

Куба тим часом використовує сонячну енергію, власний видобуток нафти та невеликі постачання пального, але цього недостатньо для стабільної роботи енергосистеми. Російська нафта може тимчасово полегшити ситуацію, оскільки її можна переробити в дизель, бензин і паливо для електростанцій. Це допоможе зменшити блекаути, покращити роботу транспорту і сільське господарство, каже експерт з енергетики Джордж Піньйон. Втім, він зазначає, що це лише тимчасове рішення.

Колишній кубинський дипломат Карлос Альсугарай вважає, що США розраховували на швидкий крах уряду Куби через блокаду, але цього не сталося: "Кубинський уряд переконаний, що може вижити".

