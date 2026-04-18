Глава США додав, що в країні є багато чудових кубинських американців. Про це Трамп повідомив під час виступу на заході Turning Point USA, передає 24 Канал.
Що відомо про заяву Трампа?
Президент США спочатку нагадав усім про те, що американські військові вже проводили успішну операцію у Венесуелі та захопили Ніколаса Мадуро.
Згодом Трамп сказав, що невдовзі настане день, якого американці чекали 70 років – "новий світанок для Куби".
І дуже скоро ця велика сила також приведе до дня, якого чекали 70 років. Це називається "новий світанок для Куби". Ми збираємося допомогти Кубі. У нас є багато чудових кубинських американців,
– заявив Трамп.
Лідер США наголосив, що в Маямі є багато кубинців, яких жорстоко переслідували, а їхні родини були вбиті та зазнали насильства.
Трамп додав, що його країна збирається допомагати усім, проте, в першу чергу, США мають слідкувати за собою. За його словами, якщо цього не робити, то країни просто не залишиться.
