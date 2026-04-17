Політичний та громадський діяч зі США Юрій Рашкін пояснив 24 Каналу, що республіканці свідомо прикривають Трампа, побоюючись втратити владу.

Чому в Конгресі хочуть перевірити стан здоров’я Трампа?

На думку експерта, було б слушно, щоб президенти проходили фізичну і ментальну перевірку для розуміння спроможності виконання обов'язків. Нещодавно конгресмен Раскін запропонував викликати особистого лікаря Трампа до Конгресу та отримати звіт про стан здоров'я президента під присягою.

Резолюція про медичний огляд президента – це сильна заява, якої давно вимагає громадськість. Проте навіть якщо Конгрес отримає докази, республіканці їх ніколи не визнають, бо це коштуватиме їм місць. Тому вся ця історія розвалюється на очах, – пояснив Рашкін.

Демократи підтримують резолюцію, але це радше політичний жест, ніж реальна дія – спроба зафіксувати позиції та змусити республіканців публічно визначитися. За словами експерта, особистий лікар Трампа ніколи не дасть показань під присягою.

"Мені дає надію використання образу Ісуса Трампом – бо це сколихнуло навіть його прихильників. Поки в людей були гроші, вони заплющували очі на все. Але коли банківський рахунок страждає, а Трамп ще й знущається з релігійних символів – це вже занадто. Трамп намагався виправдатися, що нібито там він був в ролі лікаря, і це перетворилося на мем. Іронія в тому, що людина, яка претендує на роль лікаря, сама давно потребує медичної допомоги", – сказав Рашкін.

